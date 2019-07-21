مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في السابع عشر من يوليو الحالي اسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذي استطاع ان يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه اكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد اسفر السحب عن حصول الرابح محمد عبدالعزيزالميلم على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: سعدة هلال الشمرى، نواف عبدالله العسعوسي، رونالد بورتاليس مارجيت، هدى خلف عبدالكريم، علي عبدلله عباس، ناجي عبدالله الفيلكاوي، امينة شاهر الشريفي، حامد مانع الدوسري، عبدالرزاق مشاي الشمري، سيف منصور جنيف، خلف مشعل العازمي، فوزي علي مسلم، نجوى عبدالاله معرفي، مازن سلمان حسن، منال محمد رمزي، سوني موريتي، مانوج نافين ميقجياني، ماجدة محمد يوسف، علي يوسف يعقوب، سيد كاظم حسن.

يتيح حساب الحصاد الاسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق احلامه وتطلعاته. هذا بالاضافة الى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار. ولعل احد ابرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين، وبالاضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الاسلامي 21 جائزة اسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 10,000 دينار، بالاضافة الى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار.

