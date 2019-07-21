مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن تدريب وتأهيل 20 متدرباً ومتدربة من طلبة المدارس الثانوية خلال فترة الصيف. ويدور نطاق برنامج التدريب الصيفي لعام 2019 الذي تنظّمه ادارة التعلم والتطوير في بنك برقان في كل عام، حول دورات تعليمية مكثفة لمدة اسبوعين مخصصة للشباب، فيما يتضمن ايضا البرنامج ورش عمل لمجموعة من التدريبات العملية والنظرية الهدف منها تثقيف الشباب بالقطاع المصرفي.

كما يحرص بنك برقان سنويا على اعداد افضل البرامج التدريبية المخصصة للطلبة خلال السنة بشكل عام وخلال فترة الصيف بشكل خاص. وتعتبر هذه المبادرة تأكيدا على التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وحرصه الدائم على تأهيل كوادر ومخرجات شبابية تكون عنصرا مفيدا وفعالا في المجتمع الكويتي. كما يحرص البنك على استثمار الطاقات الشبابية التي تشكل النواة الرئيسة للكوادر الوطنية المستقبلية واتاحة الفرصة امامهم للتعرف على واقع العمل المصرفي وتشجيعهم على الالتحاق مستقبلا بمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام وبالقطاع المصرفي بشكل خاص. ويؤمن البنك بأن تدريب وتأهيل الطاقات الشبابية في مرحلة مبكرة من العمر يساعد في اعداد وصنع قادة المستقبل بكفاءة مهنية عالية.

فمن خلال البرنامج الصيفي الذي اعده بنك برقان خلال فترة الصيف لطلبة الثانوية التي تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 19 عاما على مدى اسبوعين، استطاع 20 متدربا ومتدربة الاستفادة من التدريبات النظرية والعملية ايضا، حيث سنحت لهم الفرصة لخوض تجربة مصرفية واقعية من خلال زيارة افرع البنك.

