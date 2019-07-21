مال وأعمال

قال تقرير متخصص انه في بورصات اقليم الخليج، تتوفر معلومات حول هوية متداولي الأسهم في البورصة بشكل يومي، وذلك هو الاجراء الصحيح، وربما هو واحد من متطلبات الافادة من التدفق غير المباشر لرأس المال الأجنبي، فهو يوفر اداة للانذار المبكر عند الضرورة، اي معرفة اتجاه تلك الاستثمارات. ويتحقق ذلك بنشر بيانات التداول اليومي وفقاً للجنسية، فالأجانب هم اول من يتحسس مخاطر المضاربة الضارة، ولابد من اتاحة معلومة مبكرة حول توجهات تلك الاستثمارات.

واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان ارقام النصف الأول من العام الحالي، تشير الى ان حصيلة صافي تداولات المستثمر المحلي كانت الأكثر بيعاً بحدود 358.980 مليون دينار، بينما حصيلة صافي تداولات المستثمر الأجنبي كانت شراء بنحو 360.019 مليون دينار، اي تم تعويض الانسحاب المحلي بالكامل تقريباً من قبل المستثمر الأجنبي.

وأشار الى انه ومع استمرار مكاسب بورصة الكويت، وتحديداً الشركات المشمولة او تلك المحتمل شمولها في المؤشرات العالمية، قد يحدث، وخلال حقبة قصيرة، تغيير في توجهات المستثمر المحلي الى الشراء بما يرفع من مستويات سيولة البورصة بأكثر من الحاجة. حينها قد تتحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة الى اموال ساخنة ضارة وتنسحب بكثافة خلال فترة قصيرة، واتاحة المعلومة السريعة حول بداية الانسحاب كما ذكرنا، قد تخفف الضرر على المستثمر المحلي والاقتصاد المحلي بالحد من افادة الأجنبي من الانسحاب عند اعلى مستوى من الأسعار.

ولفت الى انه لو تم اخذ بيانات عام كامل مثال، اي حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر ما بين 01/07/2018 و30/06/2019، وليست كلها حقبة نشطة، بلغت قيمة تداولات الأجانب شراءً نحو 1.478 مليار دينار، وبلغت قيمة تداولاتهم بيعاً نحو 843.207 مليون دينار، بحصيلة شراء صافية بحدود 634.921 مليون دينار، وهو امر طيب.

وقال ان ملكيات الأجانب، والتي تركز معظمها في قطاع البنوك حتى نهاية نصف السنة الأول، لم تتعد 7.7 في المئة من القيمة الرأسمالية لقطاع المصارف، وتلك نسبة تملك مازالت صغيرة.

