مال وأعمال

قال التقرير ان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بدأ مسيرة رفع اسعار الفائدة بربع النقطة المئوية في 16 ديسمبر 2015، مبررة في بدء زياداته بعد سلسلة تخفيضات ثم ثباتها قريبة من الصفر لنحو 7 سنوات، هو ان الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى ومعدلات البطالة الى هبوط متصل، والقلق بات حول سخونته ما يتطلب التحوط من الضغوط التضخمية.

خلال تلك الحقبة، اي ما بين ديسمبر 2015 ونهاية عام 2018 وحتى شهر يوليو 2019 الحالي، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي 4 مرات فقط، اي خالف رفع سعر فائدة الدولار الأميركي 5 مرات، وعليه تقلص الهامش ما بين الفائدة الأساس على الدولار الأميركي -2.5% -وسعر الخصم على الدينار الكويتي «3.0%»، الى نصف نقطة مئوية. مبررات بنك الكويت المركزي هو اختلاف حالة الاقتصادين، فتحذيرات الفيدرالي الأميركي حول قوة نمو وربما سخونة الاقتصاد الأميركي رغم عدم تحقق سعر التضخم المستهدف البالغ 2%، يقابلها قلق حول ضعف نمو الاقتصاد المحلي والذي حقق نمواً سالباً العام الفائت. والقلق في الكويت من تقلص الهامش بين الفائدتين هو حول تفوق جاذبية الدولار الأميركي من قبل المودع المحلي على حساب توطين الدينار الكويتي، وعالجه بنك الكويت المركزي بتعويض البنوك عن الفارق بما يمكنهم من زيادة اسعار الفائدة على الودائع، ونجح في ذلك.

الآن، يبدو ان الوضع اختلف، فالاشارات تزداد قوة، ومن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حول تفوق القلق حول النمو، وبأنه سيتخذ اي اجراء مستحق لدعم نشاط الاقتصاد الأميركي، والاشارة هنا الى احتمال العودة الى خفض اسعار الفائدة.

وان تحقق الخفض، ومن دون ان يتبعه بالضرورة خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي، سيرتفع هامش الفائدة لصالح الدينار الكويتي، وذلك يعني خفض مستوى الضغوط على بنك الكويت المركزي للقيام بأي اجراء، وربما خفض في تكاليف الاجراءات السابقة ايضاً.

