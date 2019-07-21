مال وأعمال

قال تقرير «KIB» ان مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 1.88 مليار دينار «عقود ووكالات» مرتفعة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق لذات الفترة بنحو 19 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 3539 صفقة مقابل 2973 صفقة سجلت خلال النصف الأول من عام 2018.

وجاء هذا التحسن في مؤشرات أداء السوق مدعوما بشكل أساس من قطاعي السكني والتجاري، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 790 مليون دينار ، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنحو 21 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2421 صفقة.

كما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري لذات الفترة وعلى أساس سنوي بنحو 25 في المئة لتبلغ 300 مليون دينار ، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 18 في المئة خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك بسبب الأداء الضعيف نسبيا الذي سجل خلال الربع الأول من هذا العام، تجدر الإشارة أن القطاع الاستثماري قد سجل خلال الربع الثاني من العام مستويات مبيعات مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثاني من عام 2018.

وبمتابعة أداء السوق خلال الربع الثاني من عام 2019 فقد ارتفعت المبيعات لتسجل أكبر قيمة منذ الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي مستويات قياسية خلال عام 2014 - لتبلغ مبيعات الربع الثاني/2019 نحو مليار دينار ، مرتفعة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

التحسن في مؤشرات السوق تواصلت علامات التحسن في أداء مؤشرات السوق والتي بدأت خلال عام 2018 ولكن بزخم متفاوت ضمن القطاعات، حيث جاء الارتفاع في مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2019 مدعوما من القطاع السكني الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 387 مليون دينار ، كما ارتفع عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 16 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1184 صفقة.

كما جاءت مبيعات قطاعي الاستثماري والتجاري خلال الربع الثاني/2019 مقاربة لنظيراتها المسجلة خلال الربع الثاني/2018، حيث بلغت مبيعات القطاع الاستثماري نحو 352 مليون دينار، متراجعة بأقل من 2 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ عدد الصفقات في القطاع الاستثماري نحو 440 صفقة متراجعا بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 126 مليون دينار مع ارتفاع كبير في عدد الصفقات المسجلة في القطاع إثر تسجيل مجموعة من الصفقات لبيع محال تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية.

فيما سجلت 14 صفقة في الشريط الساحلي بقيمة اجمالية بلغت 72 مليون دينار، كما بلغت مبيعات القطاع الحرفي نحو 42 مليون دينار موزعة على 34 صفقة.

هذا وقد أظهرت المتوسطات المتحركة لفترة 12 شهرا لكل من مؤشري قيمة وعدد الصفقات اتجاها تصاعديا ولفترة تزيد عن 18 شهرا، فيما جاء الاتجاه تصاعديا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة أيضا، ولكن بوتيرة أقل ولفترة زمنية أقصر.

مستويات الأسعار

بتتبع التوزيع الجغرافي لقيمة المبيعات وعدد الصفقات العقارية المسجلة في السوق، فقد حلت منطقة الفروانية أولا بنحو 7 في المئة من إجمالي المبيعات، تلتها منطقة السالمية بنحو 6 في المئة من الإجمالي، فيما حلت منطقة صباح الأحمد البحرية أولا في مؤشر عدد الصفقات حيث استحوذت على أكثر من 17 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق، تلتها منطقة المسايل والتي حصلت على نحو 9 في المئة من مجمل عدد الصفقات.

تغير متفاوت

تباين التغير في المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاعات العقارية المختلفة خلال الربع الثاني من العام وعلى أساس سنوي، حيث ارتفع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 6 في المئة، فيما تراجع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، كما جاء التغير متفاوتا وفقا للمنطقة الجغرافية «المحافظة» في كل قطاع.

هذا وعلى الرغم من التراجع في المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع الاستثماري، إلا أن البيانات التفصيلية تظهر حساسية الأسعار للمنطقة الجغرافية ولطبيعة العقار ولتفضيلات المشترين، حيث لوحظت ارتفاعات في بعض أنواع العقارات في بعض المناطق منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الشقق الاستثمارية في كل من محافظتي حولي والأحمدي، وارتفاع في أسعار المباني الاستثمارية في منطقة الفروانية.

تجدر الإشارة بأن مستويات الأسعار المحسوبة إجمالية، حيث تم احتساب متوسط سعر المتر المربع للصفقات العقارية المنفذة في كل قطاع وفقا للمحافظة «بعد استبعاد القيم المتطرفة Outliers» وبغض النظر عن الخصائص التفصيلية لكل عقار على حدة.

كما تم احتساب متوسط السعر عند توافر أكثر من 20 صفقة عقارية نفذت في المحافظة خلال الربع الثاني من عام 2019.

متوسطات الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2019، ونسب التغير في السعر مقارنة بالربع المقابل من عام 2018.

النظرة المستقبلية

بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 50 في المئة من إجمالي مبيعات السوق خلال العام المنصرم 2018، لذا نتوقع أن يحافظ السوق مع نهاية هذا العام على مستوى المبيعات الجيد الذي حققه خلال عام 2018 على أقل تقدير، وذلك في حال استمرار مستويات نشاط السوق الحالية.

كما أن الفرصة مواتية لأن يتجاوز السوق مستويات المبيعات التي كانت قد سجلت خلال عام 2018، حيث كانت مبيعات النصف الثاني من عام 2018 أكبر من مبيعات النصف الأول، الأمر الذي يشير فيما لو تواصل خلال هذا العام إلى احتمالية تجاوز مبيعات عام 2019 مستوياتها المسجلة في العام السابق.

هذا ويتوقع أن يحافظ السوق في المدى القصير إلى المتوسط على مستويات نشاط مقاربة لما شهدناه خلال النصف الأول من العام، على أن يتأثر بالتطورات الاقتصادية وفي الاتجاهين «سلبا أو إيجابا».

