مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى انه على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن أداء الاقتصاد الكويتي كان معتدلا في أغلب الأحوال. فقد ارتفعت أسعار النفط في الربع الثاني من العام 2019 على خلفية خفض الأوبك وحلفائها للإنتاج وتصاعد التوترات الجيوسياسية وذلك على الرغم من الضغوط الناتجة عن احتمال انخفاض آفاق نمو الاقتصاد العالمي. حيث ارتفعت مؤشرات النشاط غير النفطي، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي ونمو الائتمان، وتفوق أداء سوق الأسهم على أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من انضمام البورصة لمؤشر آخر من مؤشرات الأسواق الناشئة، ما أسهم في تعزيز الثقة وأدى إلى تزايد تدفقات رأس المال. وعلى الرغم من استمرار الحاجة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية لتعزيز النمو غير النفطي طويل الأجل وتحسين أوضاع المالية العامة، نرى أن الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تباطؤ طفيف في النمو العالمي أو في أسعار النفط خلال الفترات القادمة.

ارتفاع أسعار النفط

بدأت أسعار النفط في الارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2019، إلا أنها سرعان ما تراجعت على خلفية تصاعد المخاوف المتعلقة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر خام مزيج التصدير الكويتي أعلى مستوياته القياسية مقترباً من مستوى 75 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل في ظل الإشارات الدالة على تشديد سوق النفط استجابة لخفض الأوبك وحلفائها للإمدادات، إلا انه تراجع إلى 61 دولاراً بحلول منتصف يونيو قبل أن يرتفع قليلاً نتيجة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية لينهي تداولات الشهر عند مستوى 66 دولارا. وبلغ إنتاج النفط الخام الكويتي 2.69 مليون برميل يومياً في يونيو، ليرتفع بذلك معدل التزام الكويت بحصة خفض الإنتاج المستهدفة. ويشير ذلك إلى أن إنتاج النفط في الكويت لن يشهد تغيرات على نطاق واسع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعد ذلك، مع افتراض عدم حدوث أي تغيير في ظروف السوق الكلية بما قد يؤدي إلى اتخاذ الأوبك وحلفائها لموقف مغاير.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

تشير البيانات الرسمية الأولية للربع الأول من العام 2019 إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من خفض الإنتاج النفطي لمنظمة الأوبك وحلفائها وما لذلك من تأثير على أداء الاقتصاد بشكل عام. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019، إلا أن تسارع وتيرة النمو كانت في أغلبها بسبب التعديلات المهمة التي طرأت على الضرائب والدعوم التي تستخدم لتمييز أسعار السوق مقارنة بأسعار المنتجين. باستثناء ذلك، كان نمو القطاع غير النفطي أكثر تواضعا بنسبة 2.3 % في الربع الأول من العام 2019، وهي النسبة الأقرب إلى توقعاتنا الخاصة بالمقومات الرئيسة للأداء الاقتصادي.

وأشارت البيانات الرسمية الفصلية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي و القطاع غير النفطي خلال العام الماضي بنسبة 1.2 % و1.1 % على التوالي، إلا أن تلك الارقام قد يتم مراجعتها عند إصدار بيانات سنوية أكثر شمولية في الأسابيع المقبلة. ومن جهتنا، قمنا بالإبقاء على توقعاتنا بالنسبة لمعدل النمو المسجل في العام الماضي دون تغير، ونتوقع نمواً للقطاع غير النفطي بنسبة 2.5 % هذا العام وبنسبة أعلى قليلاً في العام 2020.

ارتفاع عجز الموازنة

أقر مجلس الأمة الموازنة للسنة المالية 2019/2020 مع الاحتفاظ بنفس مستويات النفقات الاجمالية كما ورد في مسودة الميزانية بقيمة اجمالية بلغت 22.5 مليار دينار بزيادة تقارب 5 % عن ميزانية العام السابق. وعلى الرغم من عدم نشر التفاصيل النهائية بعد، إلا أن مسودة الميزانية أظهرت أن النفقات الرأسمالية (المرتبطة بالمشروعات الإنشائية وما يرتبط بها) لم يطرأ عليها سوى تعديل طفيف وظلت عند مستوى 3.3 مليارات دينار، لتمثل بذلك نسبة 15 % من النفقات الاجمالية. إلا انه تم تعديل الايرادات وخفضها عن القيمة المحددة في المسودة إلى 15.8 مليار دينار على خلفية تراجع إيرادات النفط ومع افتراض سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، وقد يكون هذا التعديل بسبب انخفاض إنتاج النفط المتوقع على خلفية خفض الأوبك للإمدادات. وتشير الأرقام إلى تسجيل عجز في الميزانية قدره 6.7 مليارات دينار قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة، أي ما يوازي 17 % من الناتج المحلي الإجمالي. . هذا ولم يتم الإعلان بعد عن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019، إلا أننا نقدر وجود فائض قدره 0.8 مليار دينار (2 % من الناتج المحلي الإجمالي) بناءً على البيانات الأولية للأحد عشر شهراً الأولى من العام. إلا أن تقديرنا قد يكون متفائلاً حيث قد يتم زيادة الإنفاق في الشهر الأخير لتسوية بعض الالتزامات قبل إغلاق الحسابات النهائية للسنة المالية.

إسناد المشاريع

تباطأت وتيرة إسناد المشاريع إلى 377 مليون دينار فقط في الربع الثاني من العام، أقل من قيمة الربع الأول البالغة 700 مليار دينار والتي كانت أفضل من التوقعات. وبالتالي، بلغ إجمالي المشاريع التي تم اسنادها خلال النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 1.1 مليار دينار، ما يشير إلى إمكانية تحقيق أداء أفضل هذا العام مقابل 1.7 مليار دينار خلال العام 2018 بالكامل.

وجاءت مشاريع قطاع البناء في الصدارة خلال النصف الأول من العام 2019 بإجمالي بلغت قيمته (523 مليون دينار) وقطاع النقل بقيمة (360 مليون دينار) وتركزت معظمها في مشروعات الإسكان والطرق. من جهة أخرى، تقرر إدراج المشاريع التي تأخر اسنادها إلى اجندة اعمال النصف الثاني من العام 2019، مع استهداف مشاريع كبرى بقيمة 4 مليارات دينار ليتم اسنادها خلال تلك الفترة، والتي تشمل عدداً من المشاريع في قطاعي النقل والطاقة، مثل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ومشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية. وإذا تم تأخير اسناد تلك المشاريع الرئيسة، سيكون أداء النصف الثاني من العام أضعف بكثير. واستناداً إلى الاتجاهات التاريخية، نتوقع إسناد المشاريع بوتيرة أكثر تحفظًا لتبلغ حوالي 2.5 مليار دينار في العام 2019 بصفة عامة، بما سيسجل تحسنا عن مستويات العام الماضي.

القطاع العقاري يسلك اتجاهاً إيجابياً

بلغت المبيعات العقارية 225 مليون دينار في مايو، بتراجع بلغت نسبته 36 % على أساس شهري بعد الأداء القوي لشهر أبريل وتراجع أيضاً بنسبة 25 % على أساس سنوي. و يعزى هذا التراجع على الأرجح للعوامل الموسمية نظراً لبطء وتيرة الصفقات في شهر رمضان المبارك، حيث حدث معظم هذا التراجع في مايو. كما يرجع تباطؤ قيمة المبيعات أيضاً إلى انخفاض عدد صفقات العقار الاستثماري (أي الشقق) والعقار السكني على أساس شهري بنسبة -46 % و-20 % على التوالي. ويؤكد هذا الأداء وجهة نظرنا السابقة بأن سوق العقارات يبدو أنه يتمتع بوضع عام جيد إلا ان قطاع الاستثمار مايزال ضعيفا وذلك في ظل زيادة العرض وضعف الطلب نسبياً بسبب الشواغر المستمرة، كما شهدت الإيجارات السكنية التي يتم تضمينها كعنصر من عناصر مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً طفيفا مؤخراً.

نمو الإنفاق الاستهلاكي

بعد تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام 2019، يبدو انه قد شهد تحسناً في الربع الثاني من العام، وإن كان بمعدل معتدل. ووفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.4 % في الربع الأول من العام 2019، حيث واصل الانفاق في قطاع الخدمات نموه بثبات وصولاً إلى نسبة 5.8 %، وتزايدت مشتريات السلع المعمرة بنسبة 1.9 % مقابل 0.4 % في الربع السابق.

معدلات التضخم مازالت منخفضة

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 0.8 % على أساس سنوي في مايو مقابل 0.7 % في أبريل. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسة لارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية (1.0 % مقابل 0.8 % في أبريل) واستمرار الانكماش في قطاع الإسكان (-0.5 % مقابل -0.6 % في أبريل) وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الصيانة، إلا ان تأثير ارتفاع التضخم في قطاع الاتصالات كان له التأثير الأكبر. هذا ولم يتغير مستوى التضخم الأساس، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، حيث استقر عند معدل 1.6 %.

وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف حتى الآن خلال العام الحالي بعد أن أنهى العام 2018 عند مستوى 0.4 % إلا انه ما يزال عند مستويات منخفضة للغاية. كما أن معظم الارتفاع الأخير يعكس التأثيرات الأساسية بعد انخفاض الأسعار قبل عام. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً متواضعاً بصفة عامة خلال العام الحالي، ليبلغ في المتوسط 1 % مقابل 0.6 % في العام 2018.

الائتمان يواصل تعافيه تدريجياً

واصل نمو الائتمان التعافي التدريجي الذي شهده منذ أواخر العام 2018، حيث سجل نمواً بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 6 % على أساس سنوي في مايو مقابل 5 % في أبريل و5.2 % في مارس، ليسجل أعلى وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام. وجاء التحسن مدعوماً بزيادة الإقراض لكل من الشركات والأفراد. وفي واقع الأمر، بلغت معدلات نمو الإقراض للشركات أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام وصولاً إلى 6.5 % في شهر مايو بدعم من نمو الإقراض لقطاع العقارات (+ 7.5 %) والصناعة (+ 5.9 %)، في حين ظلت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية) عند مستويات ثابتة بنمو بلغت نسبته 5.6 %، وذلك على الرغم من تباطؤ قروض الإسكان (4.3 %). أما على صعيد القروض الاستهلاكية، فقد واصلت نموها على خلفية الاستفادة من قرار بنك الكويت المركزي الصادر في ديسمبر الماضي بخصوص الحد من قيود الإقراض، حيث تمكن من تسجيل نمو بلغت نسبته 14.2 % في مايو. ونتوقع أن يصل إجمالي نمو الائتمان في العام 2019 إلى حوالي 5 % على أساس سنوي بدعم من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والنمو الملحوظ في اسناد المشاريع التنموية وسوق العمل.

في ذات الوقت، نمت الودائع في مايو وان كان ما بمعدل ضعيف بلغ 1.5 % على أساس سنوي مقابل 1.3 % في أبريل. ويعزى هذا الارتفاع لنمو الودائع الحكومية، في حين تباطأ نمو الودائع الخاصة إلى 0.1 % فقط مقابل 2.2 % في أبريل.

