مال وأعمال

تعزز وضع الحساب الجاري في العام 2018، حيث سجل فائضاً للسنة الثانية على التوالي منذ العام 2016 و هو أول عجز منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً. وارتفع الفائض في العام 2018 إلى 6.2 مليارات دينار (14.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام 2017 البالغ 2.9 مليار دينار (8% من الناتج المحلي الإجمالي).

ومن جهة أخرى، شهد الحساب المالي والرأسمالي لميزان المدفوعات ارتفاع خروج رؤوس الاموال إلى 7.5 مليارات دينار مقابل 5.4 مليارات دينار في العام 2017. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 104 ملايين دينار (0.3% من الناتج المحلي الإجمالي) فيما يعد ثاني أقل مستوى منذ عشرة أعوام. إلا ن صافي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية قد ارتفع إلى 726 مليون دينار بدفع من قيام المواطنين الكويتيين ببيع سنداتهم الأجنبية وقيام المستثمرين الأجانب بشراء السندات والأسهم الكويتية على خلفية ادراج السوق الكويتي ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.

