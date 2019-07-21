مال وأعمال

سيسهم ضعف أداء قطاع النفط في الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي ويمكن أن يمتد ذلك في العام المقبل ايضاً في ضوء تمديد الأوبك وحلفائها لاتفاقية خفض الانتاج حتى مارس 2020 وربما لفترة أطول من ذلك. ويقدر أن يتراوح النمو غير النفطي في حدود 2.5% إلى 2.8% بدعم من السياسات النقدية المواتية وزيادة النفقات العامة كما تشير مسودة الموازنة.

هذا ويقع تمويل عجز الميزانية بشكل أساس على عاتق موارد صندوق الاحتياطي العام ما لم يتم إقرار مشروع قانون الدين العام الجديد. ويتطلب هذا الوضع اعتماد تدابير مالية وهيكلية لتوسيع قاعدة الإيرادات (ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية)، وخفض الدعم، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص بما في ذلك خلق بيئة استثمارية داعمة من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية والحد من القيود التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر.

