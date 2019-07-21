مال وأعمال

أكد وزير المالية د.نايف الحجرف ان الكويت تسعى دائماً لدعم الكفاءات والعناصر الوطنية العاملة في المنظمات الدولية المختلفة، ونعمل كذلك على تذليل كل الصعوبات التي تعرقل مسيرتكم المهنية».

جاء ذلك خلال لقاء د. الحجرف يوم الخميس الماضي بالكفاءات الكويتية العاملة في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد)، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد) المقام في مدينة فيينا عاصمة النمسا.

واطلع الوزير خلال اللقاء خلال لقائه بالعاملين على تجربة العاملين في الصندوق وعن تقييمهم لها والاستماع الى ملاحظاتهم، وهم طارق النصار، رعد عبدالرحمن، إيمان الشمري، عهدي الحنيف، مصعب العمر، خالد البدر، وناصر الفوزان.

وقد أثنى العاملون في الصندوق على اهتمام الوزير في الاطلاع على تجاربهم، ومعرفة آخر المستجدات الخاصة في مسيرتهم المهنية، حيث يعتبر هذا هو اللقاء السنوي الثاني له مع العاملين في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد).

وقد شارك وزير المالية د.نايف الحجرف في الاجتماع الأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد) المقام في مدينة فيينا عاصمة النمسا، والذي شهد انتخاب جمهورية ايران الاسلامية رئيساً للمجلس الوزاري، وجمهورية العراق نائباً للرئيس، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الخاص باستراتيجية الصندوق التمويلية.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع، دعا وزير المالية د.نايف الحجرف الدول الأعضاء الى الالتزام في سداد التزاماتها لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد) حتى يتسنى للصندوق الاستمرارية في تحقيق أهدافه المرجوة في مساعدة الدول النامية.

وفي كلمة له بعد الاجتماع قال د. الحجرف: «الأوفيد من الصناديق التنموية التي شاركت الكويت في تأسيسه، واليوم مشاريعه تمتد إلى أكثر من 140 دولة، ولعل أبرز ما تناوله اجتماع اليوم هو الإطار الإستراتيجي لاستدامة الصندوق وتوفير الموارد اللازمة لكي يقوم بدوره التنموي في العالم وقد طلب من إدارة الصندوق دراسة البدائل التي توفر البديل اللازم لضمان ديمومة واستمرار عمل الصندوق دون إنشاء أي التزامات جديدة على الأعضاء وأن يكون التمويل من خلال نشاطها التشغيلي»

وأضاف الحجرف في كلمته أن «الكويت تلعب دوراً كبيراً في صندوق «الأوفيد» من خلال مشاركتها ورئاستها لمجلس المحافظين وجود كفاءات كويتية تعمل في الصندوق بمناصب مختلفة وهو ما يعكس إيمان الكويت الراسخ في العمل التنموي ويعكس أيضاً إيمان الكويت بالكفاءات الوطنية لكي تعمل في مثل هذه المنظمات الدولية وهم محل فخر واعتزاز لنا جميعاً، ويأتي انسجاماً مع عقيدة الكويت الدبلوماسية كمركز للعمل التنموي والإنساني».

وقد حضر اللقاء كل من عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي رئيس مجلس المحافظين لصندوق الأوبك للتنمية «الاوفيد» ووليد شملان البحر المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي - الصندوق الكويتي نائب محافظ الكويت لدى صندوق الأوبك للتنمية ( الاوفيد)، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا صادق محمد معرفي.

