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نيويورك (رويترز): ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولاراً للبرميل.

في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولاراً للبرميل.

لكن الخام الأميركي ينهي الأسبوع على خسائر قدرها 7 في المئة في حين هبط برنت 5.5 في المئة على مدار الأسبوع، وهى أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسين كليهما منذ أواخر مايو

وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة من دلائل على أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن حوالي 13.3 في المئة ، أو 256540 برميلا يوميا، من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية باري.

وبذلك يصل حجم الانخفاض في إنتاج الخام منذ العاشر من يوليو إلى 9.2 ملايين برميل أو أكثر من ثلاثة أرباع متوسط إنتاج البلاد من النفط البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وقال مكتب السلامة وحماية البيئة أيضا إن 14 في المئة، أو 390.3 مليون قدم مكعب يوميا، من إنتاج الغاز الطبيعي مازال متوقفا في شمال خليج المكسيك بعد حوالي أسبوع من وصول العاصفة إلى اليابسة على ساحل لويزيانا في 13 يوليو.

