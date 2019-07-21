مال وأعمال

أكد تقرير شركة «Ofeed» استمرار الدولار الأميركي في التذبذب مقابل العملات الرئيسة خلال الأسبوع الماضي وللأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار السياسة الأميركية التي تدفع الأسواق المالية إلى التقلب بشكل كبير.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسية سجل أعلى مستوياته عند 97.08 وأدنى مستوى عند 96.30، ليستمر في التذبذب للأسبوع الثاني على التوالي وذلك مع عدم وضوح مستقبل الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.

الأنباء التي تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يتباحثون في محادثات مع إيران قد قللت من طلب الملاذ الآمن في الأسواق. فقد نقلت تقارير متعددة عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو قوله «لأول مرة» يكون المسؤولون الإيرانيون «على استعداد للتفاوض بشأن برنامجهم الصاروخي».

إلا أن التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قد أعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التعافي من جديد، وهو ما تسبب في دفع الدولار الأميركي إلى التذبذب خلال الأسبوع الماضي.

يُذكر أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف المصاحبة له من عدم التوصل إلى حلول وسط حتى هذه اللحظة يؤثر بدوره على مستقبل الأسواق العالمية.

تراجع أسعار الذهب

لكن من ناحية أخرى سنجد أن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أكثر من المتوقع في يونيو أدت بدورها إلى التأثير الإيجابي على الدولار بالارتفاع ما أدى إلى تراجع اسعار الذهب.

يجب الإشارة إلى أن الأسواق العالمية ستستمر في حالة الضبابية التي نشهدها حالياً طالما لم يتم التوصل إلى حل نهائي للنزاع الجمركي القائم بين أكبر اقتصاديين في العالم الولايات المتحدة والصين، في حين أن أغلب التوقعات تصب إلى جانب عدم التفاؤل بشأن الأزمة الحالية بينهم.

تراجع الجنيه الإسترليني أمام نظيره الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن سجل أدنى مستوياته في ست أشهر مقابل الدولار عاد إلى التعافي وقلص هذه الخسائر بشكل كبير، ولكن يبقى الضغط السلبي هو السائد وسط ما يدور في الأجواء من تخوفات الأسواق بشأن قضية البريكست.

انخفض الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي وسجل الأدنى في ست أشهر عند المستوى 1.2382 بينما سجل أعلى مستوى عند 1.2577.

يجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني كان قد تعرض الفترة السابقة إلى الكثير من الضغوطات نتيجة للقلق الذي أُثير من جانب المستثمرين بشأن احتمالية فوز بوريس جونسون في سباق قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء البريطاني القادم في نهاية الشهر الحالي.

بالإضافة أيضاً للبيانات الاقتصادية غير المُبشرة والتي قد تؤدي بدورها إلى تخفيض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها كما كان متوقعاً من قبل، بالطبع كل هذا كان له دور كبير في التأثير على اداء الجنيه الإسترليني أمام نظائره من العملات الأخرى في سوق العملات.

تراجع نمو

أعلن الاقتصاد الصيني مطلع الأسبوع الماضي على تراجع معدلات النمو خلال الربع الثاني بأقل معدل منذ عام 1992، وذلك في ظل التأثير السلبي للحرب التجارية في الأسواق الأمر الذي أجبر المستثمرين على اللجوء إلى الين الياباني كعملة ملاذ آمن. الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الثاني سجل نمو بنسبة 6.2 في المئة ليوافق التوقعات بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 6.4 في المئة.

تراجع معدلات النمو في الصين تأثر بحجم التغييرات التي شهدتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الفترة الماضية أهمها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية حول فرض مزيد من الرسوم الجمركية والتي كان لها أثر سلبي كبير على كل من الاقتصاد الصيني والأميركي على حد سواء تكبد فيها كلا الطرفين خسائر جسيمة أثرت على نحو سلبي في بيان معدلات نمو الاقتصاد المحلي.

الين الياباني سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، حيث سجل زوج الدولار مقابل الين الياباني أدنى مستوى عند 107.21 وكان قد سجل أعلى مستوى عند 108.37.

