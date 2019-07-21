مال وأعمال

سيكون اليورو رهن تصريحات البنك المركزي الأوروبي، حيث سيجتمع صناع السياسة النقدية هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة ولكن قد يقوم المركزي الأوروبي بالإفصاح عن خطط تحفيزية جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو.

الأسواق ستنتظر من المركزي الأوروبي آخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو وذلك في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاطر التجارية العالمية وكذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فسيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر تراجعا بسيطا في النمو في شهر يوليو إلى 51.9 من 52.2 في يونيو.

