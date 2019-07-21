مال وأعمال

سيظل الدولار الأميركي تحت المجهر حيث سيتابع المستثمرون آخر البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة حيث إنها قد تحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي. من أهم التقارير الصادرة هذا الأسبوع هو القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والذي قد يظهر تراجعاً في وتيرة النمو ليصبح 1.9 في المئة نمو على أساس سنوي بالمقارنة بالقراءة النهائية للربع الأول البالغة 3.1 في المئة نمواً. هناك تقرير آخر في غاية الأهمية ألا وهو طلبات السعر المعمرة والذي قد يظهر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة في شهر يونيو بعد أن انخفض بنسبة 1.3 في المئة في مايو. أيضا قد يحظى تقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولي عن شهر يوليو ببعض الاهتمام حيث سيعكس حالة الأنشطة الاقتصادية في بداية الربع الثالث. أخيرا وليس آخرا، قد يسافر المسؤولان بمجلس الوزراء الأميركي روبرت لايتيزر وستيفن منشن إلى بكين هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات شخصية مع نظرائهما الصينيين.

