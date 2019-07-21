مال وأعمال

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة براندات دوت كوم على زيادة رأسمال الشركة من مليون إلى 1.5 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 500 ألف دينار، وذلك عن طريق طرح 5 ملايين سهم للاكتتاب بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد تسدد على دفعات من أرصدة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتحدد لممارسة الاكتتاب بحق الاولوية لمدة 15 يوماً، وبعد انقضائها يتم فتح باب الاكتتاب لمساهمين جدد، وتفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال والتصرف بكسور الاسهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براندات دوت كوم، مبارك البدر، أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة لامالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 86.42 في المئة، ان الهدف من وزراء زيادة رأس المال هو التوسع في أغراض وأنشطة الشركة، لافتاً إلى أن «براندات» تمتلك كل من شركة «إيفكو لتوصيل الطلبات الاستهلاكية»، وشركة «براندات دوت كوم» بنسبة 100 في المئة. وأضاف ان الأولوية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ستكون للمساهمين الحاليين وبسعر سهم 100 فلس وبدون علاوة اكتتاب، فيما سيتم في المرحلة الثانية فتح الباب أمام دخول مساهمين جدد بسعر 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار 25 فلساً، حيث من المقرر إضافة علاوة الاكتتاب إلى حقوق المساهمين بالشركة.

وكانت عمومية «براندات دوت كوم» قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فيما وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من مليون إلى 1.5 مليون دينار عن طريق طرح 5 ملايين سهم للإكتتاب، وعلى تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساس بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

