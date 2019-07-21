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بيروت - «رويترز»: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن مجلس النواب أقر ميزانية الدولة للعام 2019، دون أن يقدم تفاصيل بشأن المستوى الذي تستهدفه للعجز بينما تسعى حكومته لوضع الدين العام تحت السيطرة.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومتحدثا بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الميزانية، قال الحريري «هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة... هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نرجع نعدل الوضع الاقتصادي بالبلد». وأضاف قائلا «هذا إنجاز عملناه اليوم».

وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المئة في 2018، لكن لجنة الموازنة بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.

