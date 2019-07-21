مال وأعمال

استفاد الذهب من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع التوقعات بخفض الفيدرالي لسعر الفائدة بنهاية شهر يوليو ليتداول فوق مستوى 1400 دولار للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على البيانات الأميركية وآخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية.

فيما يتعلق بالنفط، فقد شهد بعض التراجع في الأسبوع المنصرم بعد أن أظهرت بيانات وكالة الطاقة الأميركية (EIA) انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأسبوع الماضي، ولكن المستثمرون ركزوا بدلاً من ذلك على عمليات البناء الكبرى في مخزونات المنتجات المكررة ما أدى إلى انخفاض الأسعار. ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أي مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية وأي إشارات من الولايات المتحدة وإيران.

