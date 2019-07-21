مال وأعمال

أعلنت شركة «عقارات الكويت» عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30/6/2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا في ايراداتها التشغيلية في النصف الأول من العام بنسبة 35 في المئة لتبلغ 11.9 مليون دينار مقابل 8.8 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

تعليقا على هذه النتائج، صرح طلال جاسم البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: «حافظت شركة عقارات الكويت على بدايتها الايجابية لعام 2019 وواصلت نجاحها في الربع الثاني من العام، واستمرت في تحقيق الارباح».

وحققت شركة «عقارات الكويت» أرباحا صافية بلغت 5.6 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بأرباح بلغت 3.8 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من عام 2018 أي بنسبة زيادة قدرها 40 في المئة. وبلغت ربحية السهم 6.2 فلوس للسهم الواحد، مقابل 4.3 فلوس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من عام 2018.

واختتم البحر التصريح بالقول: «ملتزمون بتحقيق فائدة أكبر لمساهمي الشركة وعملائها، وتحقيق المزيد من الايرادات ومستويات أعلى من الآرباح، ومستمرون في تعزيز وتطوير أصول الشركة، وتطبيق سياسة مجلس الإدارة الهادفة للتوسع في الاستثمار في الأصول المدرة للدخل وتطوير المشاريع، واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل الكويت وخارجها».

