مال وأعمال

«رويترز»: هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في ست سنوات، بفعل علامات على أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر.

لكن المعدن النفيس سجل ثاني أسبوع من المكاسب مع صعوده 0.5 في المئة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 1425.51 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل مايو 2013 عند 1452.60 دولارا.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1426.70 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قفزت حوالي 3 في المئة في اليومين الماضيين مع تزايد التوقعات بخفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه في نهاية الشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 16.19 دولاراً للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب.

وانخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 844 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين، بينما هبط البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1506.00 دولارات للأوقية.

