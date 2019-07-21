وطن النهار

نيويورك - «كونا»: جددت الكويت موقفها الثابث بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة اليمنية وضرورة خفض وتيرة التصعيد العسكري والتنفيذ الكامل والملموس لجميع عناصر اتفاق ستوكهولم الثلاثة باعتبارها المسار الأمثل الذي يمهد للأرضية الملائمة نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات والتي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لانهاء الأزمة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الامن الدولي حول الوضع في اليمن.

وقال السفير العتيبي يصادف اليوم مرور 7 أشهر على دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ 7 أشهر شهدت شيوع حالة من الجمود الذي ضرب أركان الاتفاق الثلاثة رغم التفاعل الذي أبداه مجلس الأمن فيما يتصل بالدفع قدما لتعزيز الحل السياسي القائم على الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اعتماده وبالاجماع للقرارين 2451 و2452 ولعدد من المخرجات الأخرى كان آخرها القرار 2481 والتي اكدت ضرورة التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق».

واضاف ان «اتفاق ستوكهولم لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي اجراءات بناءة تقود الى تحقيق المقاصد المرجوة منه فما زال واقع الحصار يفرض آثاره الخانقة على أهالي وسكان تعز نساء وأطفالا منذ ما يتجاوز 4 سنوات وبصورة لم نشهد معها أي اجراءات ملموسة نحو تحقيق أو حتى البدء في تنفيذ تفاهمات تعز».

واوضح السفير العتيبي انه لم يتم تحقيق اي تقدم متصل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة التنفيذ الا ان أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات التي عمدت في ابطاء وتيرة اجتماعاتها واسهمت في تعطيل تنفيذ الاتفاق والمتصل باطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا.

اما بالنسبة لاتفاق الحديدة الذي يكتسي تنفيذه الكامل على أبعاد انسانية والمبني على التفاهمات والاتفاقات التي أقرتها لجنة تنسيق اعادة الانتشار فقد رحب السفير العتيبي باستئناف اللجنة لاجتماعتها بعد توقف دام حوالي 5 أشهر مؤكدا في ذات الوقت على اهمية استمرار هذه الاجتماعات وبما يقود الى التنفيذ الكامل للاتفاق مع ضرورة مراعاة وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والاشراف وبما يمكن الحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في عملية المراقبة على عملية اعادة الانتشار في مدينة الحديدة.

وعلى صعيد متصل بالتطورات الامنية دان السفير العتيبي وبأشد العبارات استمرار ومواصلة الاعتداءات التي تتعرض له المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا دعم الكويت الكامل للمملكة ولجميع التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

واوضح ان استمرار وتصعيد الاعتداءات من قبل جماعة الحوثي على الأراضي السعودية هو انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي وتهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الاقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

