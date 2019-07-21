وطن النهار

عمان - «كونا»: أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ضرورة التطوير الدائم للشبكات الكهربائية للتماشي مع الاستهلاك المطرد للطاقة لا سيما في موسم الصيف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوشهري لـ«كونا» بعد مشاركته في اجتماعات ضمت مسؤولين في قطاع الطاقة بالاردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي الخليجي لبحث آلية تنفيذ مشروع الربط بين الشبكة الخليجية بأوروبا عبر الأردن ومصر.

وأشار بوشهري الى ان هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإتمام الربط مع شبكتي الأردن ومصر بحلول صيف 2022 لافتا الى أهمية وجود ربط بين هذه الدول باعتبار أن الربط الكهربائي أصبح «ضرورة تقنية واقتصادية».

وأضاف ان كثيرا من الدول تنشئ بنية تحتية كهربائية تفوق احتياجاتها بميزانية ضخمة «فقط كي تلتزم بالطاقة المطلوبة أثناء الذروة».

وأوضح ان العمل بهذا الاتجاه مكلف ماديا فيما انه يمكن عبر الربط الكهربائي ايجاد حلول أكثر كفاءة فنيا واقتصاديا عن طريق الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة في استهلاك الطاقة بين الدول صيفا وشتاء.

وقال ان دول الخليج تتميز بمناخ حار جدا صيفا يضع أمامها تحديات اهمها ضرورة جاهزية شبكاتها للاستهلاك المطرد للطاقة في هذا الموسم ما دفع هيئة الربط الخليجي في البحث عن أنجح الأساليب للتعامل مع الكمية الهائلة من الطاقة المتوافرة بتبادل المنفعة مع الدول وفقا لسياسات مجلس الادارة.

وبشأن الاجتماعات في عمان أفاد بوشهري انها ناقشت كيفية تطوير آلية الربط الكهربائي بين شبكة الربط الخليجي وشبكة الأردن وصولا الى مصر على أن يتم تشكيل فرق فنية لمتابعة توصيات تلك الاجتماعات.

