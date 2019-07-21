وطن النهار

نيويورك - «كونا»: اعربت الكويت عن استعدادها الكامل للتعاون مع الامم المتحدة لدعم فئة الشباب.

جاء هذا الموقف في كلمة لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الامن الدولي لدعم الشباب تحت عنوان «الشباب.. السلم والامن» وقال السفير العتيبي «اود اعادة التأكيد على استعداد الكويت للعمل بشكل وثيق وبناء مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود النهوض بجدول اعمال الشباب والسلام والامن».

واكد استعداد الكويت التعاون في هذا المجال «سواء من داخل مجلس الامن او خارجه وخاصة من خلال دعمنا وتعاوننا المستمر مع مكتب مبعوثة الامين العام لشؤون الشباب».

كما اكد اهمية تسليط الضوء على التقدم المحرز في النهوض بجدول أعمال الشباب والسلم والأمن خلال السنوات الماضية بما في ذلك العديد من المبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

