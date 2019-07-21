وطن النهار

على هامش المنتدى العالمي رفيع المستوى والمنعقد في مقر الامم المتحدة تحت شعار «تمكين الناس وضمان الادماج والمساواة» بمشاركة وفد كويتي من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وجهات حكومية واهلية ومنظمات المجتمع المدني نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حلقة نقاشية بعنوان «الابتكار والتضمين والشراكات العالمية».

وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي السبل الكفيلة لتحقيق عدد من الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة منها تعميق مفهوم الشراكات الدولية وكيفية تعزيزها من اجل الاستخدام الامثل للابتكارات التي تخدم تحسين وتطوير الادماج والتمكين.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان وفد الكويت وجدها فرصة لينظم على هامش المنتدى هذه الحلقة النقاشية لطرح موضوعات مهمة تتعلق بالابتكار والتضمين والادماج والشراكات الدولية.

وذكر ان الحلقة النقاشية اتاحت للمشاركين مناقشة الفرص والتحديات والدروس المستفادة من تجارب دولة الكويت التي نجحت في تحقيق تقدم في سوق الادماج الاجتماعي.

واكد مهدي ان الكويت ستحرص سنويا على استعراض التقرير الوطني حول اهداف التنمية المستدامة، مشددا على مواصلة الجهود حتى تحقق الكويت جميع المستهدفات الواردة في اجندة 2030 وسنقوم بتحديث جميع البيانات بصفة دورية حتى نستعرض تقاريرنا القادمة والمتضمنة احدث النتائج التي تم التوصل لها فيما يتعلق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

من جانبه رحَّب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحده السفير منصور العتيبي بمشاركة وفد الكويت برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي والوفد المرافق والذي يتضمن عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات المنتدى رفيع المستوى.

ووصف العتيبي العرض الذي قدمه الوفد الكويتي للتقرير الوطني الطوعي الاول حول اهداف التنمية المستدامة بانه عرض مشرف واظهر التزام دولة الكويت بالمستهدفات الدولية.

من جانبه اعرب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اميركا عبد العزيز الهلفي عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي مؤكدا حرص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اميركا على دعم مثل هذه النشاطات لخدمة الكويت.

