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وطن النهار

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العبدلي: تغيير الأنظمة التربوية لتحقيق التنمية


دعت مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي غدير العبدلي، الى ضرورة تغيير الأنظمة التربوية التقليدية المتبعة في المؤسسات التعليمية، بما يتوافق رؤية الكويت 2035م، مؤكدة ان استمرار اتباع النظام التقليدي يجعل مؤسساتنا غير قادرة على تحقيق اهدافها التنموية التي تخدم الدولة.
وأوضحت العبدلي في تصريح صحافي انه وفي ظل الانفجار المعرفي والتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي، فان هناك حاجة مستمرة الى التطوير والتحديث وفق معايير جديدة تأخذ في الحسبان حاجات الفرد والمجتمع المتغيرة في ضوء ما تفرضه التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، من اجل تمكين الطالب من مواجهة التغيرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية.


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