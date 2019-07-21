مرصد النهار

اكد أستاذ دكتور قسم علوم الارض والبيئة في كليه العلوم بجامعة الكويت محمد الصرعاوي على وجود نهر بالكويت قبل مليون و250 الف سنه وبعمق يصل الى 300 متر، مشيرا الى انه جف نظرا للتغيرات المناخية وانحراف محور الارض عن الشمس.

واضاف الصرعاوي ان الكويت إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية بيئية للمحافظة على البيئة الجوية من التلوث وهناك معايير تم وضعها من الهيئة العامة للبيئة من خلال القانون 210/2001 حيث وضعنا اكثر من 150 معياراً للهواء والماء والتربة حتى نحافظ على صحة الانسان.

واليكم الحوار:

هل صحيح وجود نهر جاف يمتد من شبة الجزيرة العربية ويصب في دولة الكويت؟

نعم هناك نهر قديم يسمى وادي الباطن يمتد من الحجاز بالسعودية بطول يصل الى 1800 كم وبعرض يصل الى 15 كم ويصب في شمال الكويت وينتهي بجنوب البصرة والعمق يصل الى اكثر من 300 متر وكان جارياً بالعصور القديمة وخصوصا العصور الجليدية الاولى ما يعادل قبل مليون و250 الف سنة وقد شاهدنا عمق هذا النهر الذي يصل الى 300 متر ولك ان تتخيل هذا العمق لاسيما وان اعمق نقطة في الخليج حاليا تصل الى 120 متراً وعندنا وادي المسنات ووادي الصقيهية ووادي الليات وعندنا خباري علي وهذه جميعها كانت انهاراً واثارها موجودة وقد جفت نظرا للتغيرات المناخية وانحراف محور الارض عن الشمس وتغيرات الارض والقمر والشمس تؤدي الى تغيرات كبيرة سواء بالحراره او تساقط الجليد ونغرس في طلبتنا ان الحاضر مفتاح الماضي لذلك نحن نستدل على الماضي من الحاضر ومياه الروضتين الحالية هي من اثار الانهر ووفرة المياه في تلك المنطقة وقد جفت، وهناك ايضا منطقة كاظمة من المناطق التي تشتمل على انهر كثيرة وكانت سكناً للمتنقلين من الجزيرة العربية الى شمال الجزيرة العربية الى سورية وتركيا والصين ويمرون من خلال الممر المائي ويعتاشون منه.

برامج مناخية

هل هناك تغيرات مناخية كبيره؟

التغيرات المناخية باتت سمة كبيره في جميع دول العالم الامر الذي دفع الامم المتحدة الى انشاء برنامج سمي التغيرات المناخية ويحظى باهتمام عالمي والان دول الخليج تتعرض الى درجات حرارة عالية لم تكن موجودة قبل عقد او اكثر من الزمن بسبب انحراف محاور الارض عن بعضها البعض ما يؤدي الى تغيرات مناخية وكذلك في مناطق مثل سيبيريا وغيرها بدات فيها كميات الثلوج تتقلص الامر الذي بات معه تهديد للامن الغذائي في شمال اوروبا بسبب انهيار الجليد الذي يؤدي الى فيضانات وسيول جارفة تقضي على المدن التي تقع تحت سطح البحر.

كيف تنظرون الى انتشار بعض الامراض بشكل كبير في الوقت الراهن؟

ظهرت امراض جديدة في الوقت الراهن بسبب التعامل مع المواد الكيميائية والذي تنمي الثروة الغذائية مثل الماشية والحيوانات بانواعها والسمكية حيث ان الاعلاف تحتوي على كمية عاليه من المواد الكيميائية للتنمية والتربية وزيادة العدد ما انعكس على الانسان بشكل غير مباشر الى جانب هناك تربة ملوثه وعمليه الري تتم بمياه مجاري ايضا ملوثه جميع ماسبق يعود على صحة الانسان، لذلك لابد من اهتمام خاص وعناية فائقة في هذا المجال وان لايكون هناك رمي الملوثات بالمجاري التي تصب في البحر فتقوم الاسماك وتتلقفها لتعود الى الانسان.

ما اهمية الامن الغذائي من وجهة نظركم؟

الامن الغذائي ومخزون التربة والمخزون السمكي ومخزون المياه الجوفية هي ادوات اساسية في تنمية المواد الغذائية واي تغيرات مناخية تؤدي الى تهديد مباشر الى ثروة الانسان الغذائية والمعيشية ولابد ان يكون عندنا بالكويت لجنة دائمة تحظى باهتمام عال من الدولة فيما يتعلق بالامن الغذائي والمقصود فيه المحصول الزراعي والثروة السمكية وهي غير مشكلة ولكن ينظر اليها بشكل سطحي من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولكن لابد من وجود لجنه دائمة تتكون من المختصين والمهتمين بالامن الغذائي واستذكر الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله حينما كان يراس المجلس الاعلى للتخطيط كان يركز دائما على وجود لجان متخصصة بالامن الغذائي وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد دائما ما يؤكد على مشاركات المختصين من الكويت في المؤتمرات العالمية التي تركز على جانب الامن الغذائي، وهيئة الزراعة في الكويت حاليا هي المسؤولة عن الامن الغذائي وفي الخليج منظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وكان يرأسها المرحوم عبدالرحمن العوضي وكان مهتماً بالامن الغذائي بشكل كبير خاصة الاسماك والطيور والسلاحف وخلافه لانها بيئات مهمة جدا والكويت لم تقصر في هذا الجانب حيث دعمت المزارعين ووفرت لهم مساحات واهتمام بالمحصول وخلافه ولكن على المزارعين ان يساهموا في الامن الغذائي من خلال الاهتمام بالمحاصيل والزراعات.

محطات التحلية

هل محطات تحليـة مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية ومصافي البترول مساهمه في تلوث الهواء؟

تلوث الهواء ناتج من مصافي البترول والمحطات الكهربائية حيث يمدون الجو بكميات كبيرة من اكاسيد الكبريت واكاسيد النتروجين وهي على شكل حبيبات صغيرة تنتقل من مكان الى اخر ويجب مراعاة ذلك بفرض قيود وقرارات صارمة وتفعيل اهمية العلم بكمية هذه الحبيبات وحركتها بالجو للحيلولة دون توسع انتشارها بشكل كبير ويتأتى ذلك من خلال القطاع النفطي المطالب بوضع فلاتر على محطات توليد المصافي وايضا وزارة الكهرباء مطالبة بفلترة هذه الغازات من خلال عمل المحطات الكهربائية التي تنطلق منها هذه الغازات ووجود الهيئة العامة للبيئة كان احد اسباب انشائها لوضع المعايير الاسترشادية لصحة الانسان وبما اننا دولة نفطية وهناك كميات كبيرة يتم حرقها من البترول في الصحراء لاستخراجه من المصافي اما الطرف الثالث وهو الاهم فهي وزارة الداخلية والمطالبة بتقليل انبعاثات عوادم السيارات بوجود كمية كبيرة من الشاحنات والسيارات في البلد والتي تتجاوز 4 ملايين سيارة وتتلخص مهمتها زيادة وعي المواطن والمقيم لكي يقوم بفلترة دورية للسيارة والتأكد من عدم وجود انبعاثات من السيارة، وهناك نقطة مهمة وهو وجود السيارات مدة اطول على الطرق السريعة يؤدي الى انبعاثات عالية من العوادم وخاصة في اوقات الزحمة المرورية وهناك السيارات القديمة لابد من التخلص منها والحد منها ايضا لانها مدمرة للبيئة اكثر، وهناك ايضا انبعاثات المرادم المفتوحة مثل مردم النفايات في الطريق الدائري السابع وميناء عبدالله والجهراء وهذه مفتوحه واضرارها اكبر على تلوث الهواء ولابد ان تغطى بشكل يومي بطبقة من (الجاتش) وعمل انابيب للتهوية بالمرادم لان المرادم عندنا تفتقر لهذا الامر، وفي كلية العلوم اشرفت على 70 رسالة ماجستير كانت منها مانسبته 15 رسالة تركز على التعايش مع الملوثات الكيميائية سواء بالجو او البحر والمرادم التي تحتاج منا الى ادارة متمكنة ولها نفوذ كامل على المرادم وعلى المقاولين ولابد من وجود وعي كامل للناقلين النفايات من المنازل الى المرادم.

تلوث الهواء

تلوث الهواء بالكويت كيف نواجهه؟

من اهم التوصيات التي ركز عليها برنامج الامم المتحدة للبيئة لان المواد حينما تنتقل من مصادرها تنتقل الى المناطق السكنية والملوثات حينما تنبعث من المناطق المصدرة لها تنتقل بالهواء لتستقر بالمناطق السكنية وعادة في اوقات الرطوبة تنزل كامطار حمضية علما بانها الكويت لايوجد فيها امطار حمضية ولكن رطوبة حمضية ومع الاسف ان لانكون مهتمين بهذا الامر مع انه موجود وجميعنا يلمس ذلك من خلال وجود كميات من الكبريت على سطح السيارات في وقت الرطوبة ونحذر اصحاب المشاكل الصحية المتعلقة بالتنفس مثل الربو وخلافه عدم الخروج اوقات الرطوبة بشكل كبير والكويت احدى الدول التي وقعت على اتفاقية بيئية للمحافظة على البيئة الجوية من التلوث وهناك معايير تم وضعها من الهيئة العامة للبيئة من خلال القانون 210/2001 حيث وضعنا اكثر من 150 معياراً للهواء والماء والتربة حتى نحافظ على صحة الانسان.

ما اهم غاز منتشر في اجواء الكويت؟

في الكويت اهم غاز منتشر بالجو هو غاز الكبريت وهذا الغاز يأتي من النفط والكهرباء والسيارات ومن مرادم النفايات والسواحل المائية التي تجمع المياه الغير معالجة بشكل كامل حيث ان وزارة الاشغال العامة تضخ مياه معالجة بشكل ثنائي وهذا خطر على البيئة البحرية وتعد الكويت من الدول التي التزمت باتفاقيات خاصة عالمية للمحافظة على البيئة الهوائية من التلوث.

وفيما يخص هواء التكييف الصادر من السيارات؟

هذا الهواء الصادر من مكيفات السيارات يحتوي على كمية قليلة من النيتروجين واكسيد النيتروجين ويشتمل على كلور وفلور وكربون وهذه غازات دفيئة والعالم يحاول محاربتها والكويت تحاول ان تقللها لان الامم المتحدة تطالب كل دولة بالالتزام بحد معين من الاطنان التي تنبعث باجوائها من هذه الغازات الدفيئة والتي تخرج من التكييف والتنظيف.

براميل النفط

هل يعتبر التلوث النفطي في الخليج من أكبر التحديات البيئية؟

يعد اكبر الملوثات في الخليج وقدرت الكميات الملوثة للبيئة من النفط والتي تصل الى البيئة البحرية اكثر من مليون برميل سنويا يصل الى مياه الخليج من مختلف الدول المطلة على مياه الخليج العربي والمصدرة للنفط والتي تصدر ما يعادل 40 مليون برميل وهذا كفيل بالقضاء على الثروة السمكية ويقلل المخزون السمكي ما ادى الى نفوق الاسماك بعد ان كنا نراها بالسنة مرة او مرتين باتت الان اكثر من 4 مرات وهذا الامر يحصل في دول شرق اسيا اكثر من 200 مرة بالسنة بكميات قليلة وباسباب مناخية مثل الحرارة والرطوبة او ركود المياه والمحاصيل الزراعية بينما في الكويت له اسباب عدة من اهمها كمية المياه الملوثة التي تصل الى البيئة البحرية وتسبب التلوث البحري وايضا اسباب ناقلات النفط الكبيرة والاعطال الموجودة في في انابيب التوصيل بين البواخر المحملة للنفط وموقع التصدير كذلك تصادم الناقلات وقيام البحارة برمي كميات كبيرة من المخلفات في مياه البحر.

وهل الكويت موقعة على اتفاقيات في هذا الشأن؟

نعم الكويت موقعة على اتفاقية (ماربول) وهي اتفاقية تنظم العلاقة بين الدول النفطية وبرنامج الامم المتحدة للمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الا ان هناك بعض السفن تخترق هذه الاتفاقية بعض الاحيان.

ماهي التغيرات الصحراوية بالكويت؟

الكويت تعاني من تغيرات صحراوية كبيرة وزيادة الرقعة الصحراوية فيها تصل الى 10% من مساحتها ولابد من وجود محميات طبيعية يتم انشاؤها حسب اتفاقيات الامم المتحدة الا ان الكويت لم تصل الى 2% والاتفاقية تطلب انه في حالة اخذ مساحة من الصحراء لمشروع عمراني او سكني لابد ان يقابل المساحة المأخوذة محمية طبيعية، وايضا لدينا تملح بالتربة في مناطق مثل الوفرة والعبدلي وهذا التملح بسبب عدم اتزان استنزاف المياه الجوفية مما يدخل مياه البحر مكان المياه الجوفية.

تأهيل الدراكيل

انتشار الدراكيل سابقا نجم عنه العديد من الأضرار البيئية.. كيف ترون هذا الموضوع؟

كانت الدراكيل في وقت من الماضي تنتشر على مساحة تصل الى 600 كم من الكويت وقام الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد باصدار قرار كان مهما عام 1997 باغلاق الدراكيل واعادة تأهيلها لما لها من اضرار تتصل بتلوث المياه الجوفية ويقلل كمياتها الى جانب زيادة كميات الغبار الصادر منها وكلفت لجنة الازالة برئاسة الفريق محمد البدر انذاك وتكليف معهد الابحاث بزراعتها وكنت احد المستشارين باللجنة الامنية وتمت اعادة تأهيل كثير من الدراكيل وتأهيل البيئة البرية بشمال الكويت وسلمت هذه الاراضي لمعهد الابحاث لزراعتها.

تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات التخلص من الذخائر والأسلحة؟

وضعت الحكومة شمال الكويت بمنطقة تسمى مطربة مكاناً لتجميع الاسلحة والآليات التي افرزها الغزو العراقي الغاشم وتم التعامل معها نظرا لاحتوائها على تربة ملوثة باليورانيوم وكانت محمية بشكل كبير من الاقتراب والتعامل من قبل الجيش الكويتي ومعظم الاراضي تم تنظيفها ونقلت الذخائر والمواد الخطرة الى مناطق خارج الكويت من خلال اتفاقية (بازل) والتي تعنى بالمخلفات بشتى انواعها واصبحت هذه المناطق البرية آمنة ونظيفة.

هل تدار ادارة النفايات بشكل سليم؟

تولي الكويت اهتماماً كبيراً بموضوع النفايات التي هي من اختصاص البلدية ولديهم ادارة تسمى ادارة النفايات باليرموك وتحتوي على اقسام رئيسة من ضمنها ادارة المخلفات البلدية والصناعية والطبية وهناك ايضا ادارة تعنى بالمخلفات بجليب الشيوخ وهناك مرادم للمخلفات وادارة شؤون البيئة وهناك المجلس البيئي وفي مجلس الامة هناك لجنة للبيئة والجميع يعمل على حدة وليس هناك اي تنسيق بالعمل الامر الذي يجعل جهودهم مبعثرة وغير مجدية الا اننا نطالب الهيئة العامة للبيئة ان تجمع هؤلاء وتنسق اعمالهم وجهودهم لكي تعم الفائدة على ادارة النفابات بشكل سليم ومنظم خاصة وان الدولة لم تقصر في الامكانيات المادية والبشرية في هذا الخصوص.

هل المياه الجوفية قابلة للنضوب؟

نعم... في حالة الاستنزاف الكبير سوف تتقلص كمياتها وتتجه للنضوب وهناك بعض الابار في شمال الكويت تم اغلاقها بسبب البرك النفطية مثل الشقايا وام نقا ولكن الابار الموجودة على عمق 250 متراً في بعض الاماكن قابلة للنضوب اذا كان استنزافها بشكل كبير وقلة الراشح لها ولابد من المحافظة عليها وتقنينها، ومعهد الابحاث حاليا يعمل مشكورا على مشروع حصاد المياه وهي تجميع مياه السيول وتوجيهها الى ابار اعدت لحفظ هذه المياه والاستفادة منها مستقبلا.

مردم القرين

حدثنا عن مردم نفايات القرين؟

تم تحويل مردم نفايات القرين الى حديقة عامة بدعم من الامير الشيخ صباح الاحمد عندما ترأس الهيئة العامة للبيئة من عام 1995 الى عام 2004 حيث قمنا بانتزاع الغاز الموجود بالارض وحولناه الى كهرباء تنير الموقع وقضينا على الغاز المتصاعد الخطر على المناطق السكنية وقام بزيارتها مسؤولون من مختلف الدول الخليجية للاطلاع على التجربة الرائدة وايضا دول عربية واجنبية وفزنا من خلال هذا المشروع بجوائز اقليمية قيمة ونتطلع الى اهتمام مجلس الوزراء بهذا المردم بعد ان حول الى بلدية الكويت وقل الاهتمام فيه نوعا ما ولابد ان يوكل الى الديوان الاميري او الجهات البحثية حتى يكون دائما في تحديث وتطوير مفيد.

هل هناك اضرار لمادة الاسبستوس؟

نحن بحاجة الى شن حملة توعوية كبرى تشمل جميع أنحاء البلاد لازالة مادة الاسبستوس لانها خطرة وخاصة في حال تعرضها الى المياه أو الرطوبة الشديدة أو التكسير ويجب على الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة تبني هذه الحملة لتعريف الناس بخطورة الاسبستوس، الأمر الذي سيجعل المجتمع يتفاعل مع الحملة ويرشد الى أماكن وجودها بهدف ازالتها حيث مازالت بعض أسقف البيوت والمخازن في المصانع تستخدم هذه المادة، الأمر الذي يستوجب التعامل معها من خلال ازالتها من قبل شركات متخصصة، لاسيما أن هناك شروطا وضوابط يجب الالتزام بها لازالتها من كل الاماكن المختلفة وذلك لحماية صحة الناس ونستذكر جميعا انه في عام 2001 صدر قرار بمنع مواد العوازل التي تحمل مادة الاسبستوس.

هل هناك بحوث اكاديمية حول الجزر الكويتية؟

نعم حيث انني اشرفت على 70 رسالة ماجستير ولدي 12 بحثاً ورسالة ماجستير عن جميع الجزر الكويتية وهذا اهداء خاص لمعالي الشيخ ناصر صباح الاحمد نظرا لاهتمامه بتنمية وتطوير جزرنا الكويتية لاسيما وان هذه البحوث شملت التعرف ودراسة السواحل الجيولوجية لها والتنوع فيها والمواقع الملوثة وغير الملوثة ورصد الموقع التنموي فيها من خلال خريطة تعمل لهذا الغرض تسمى الشحنات البيئية والترسيبية وتم عمل هذا البحث لجميع الجزر الكويتية.

حدثنا عن مركز علوم البحار بكلية العلوم؟

يعد مركز علوم البحار في منطقة الفنطاس من ابرز المشاريع الحيوية بحيث يرتكز على الجانب البحثي وهو اول مشروع تقوم به جامعة الكويت من حيث الحجم والقيمة، حيث بلغت كلفته نحو 19 مليون دينار، وحرصت الجامعة على الحصول على موقع استراتيجي لتمكين الطلاب من دراسة علم البحار على البحر ومجهز بعلوم البحار، خصوصا انه يوفر للطلاب والباحثين كل الامكانيات والتجهيزات لدراسات تحليلية شاملة في علم البحار، والمركز سيهتم بدراسة علوم البحار التي تدخل في نطاقها نوعية مياه البحر ومدى سلامة البيئة ودراسة عن حياة الاسماك، كما انه يتضمن نحو 40 مختبرا وتحليلا الى جانب فصول دراسية ومسرح بحيث يكون مهيأ للطلاب للدراسة فيه.

جواد بوخمسين داعم دائم للأبحاث العلمية

أشاد الأستاذ الدكتور محمد الصرعاوي بمساهمات السيد جواد بوخمسين في دعم ومساندة كلية العلوم بجامعة الكويت من خلال الحث على اعداد الدراسات والابحاث العلمية اللازمة لتطور البلاد.

وأكد الصرعاوي أن السيد جواد بوخمسين دائم الدعم للمؤتمرات العلمية شاكرا اياه على هذه المواقف الوطنية الداعمة لبلده وابنائه الطلبة.