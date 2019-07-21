وطن النهار

بارك نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية راشد الهيم الاختيار الصائب لمدير عام الهيئة د. علي المضف بإسناد منصب عمادة كلية التربية الاساسية للدكتور فريح العنزي، واختيار د. أحمد الحنيان لتولي عمادة كلية الدراسات التجارية، مشيرا إلى أن الرابطة تشد على يد إدارة الهيئة تجاه هذا الاختيار الذي جاء موفقا نظرا لكونهما يتمتعان بالخبرة والقدرة على القيادة والسمعة الطيبة وعلاقة طيبة مع كل منتسبي الهيئة ولم يمارسا سياسة الإقصاء ضد أي شريحة من أبناء الهيئة ولم يشر ماضيهما لأي عداء مع أحد خلال توليهما لمناصبهم السابقة، و«لا شك أن هذا الأمر سيسهم في نجاحهما في أداء المهام الموكلة إليهما، متمنيا أن تكون سياسة الاختيار لأي من المناصب الاشرافية بالهيئة قائمة على هذا النهج فلا مكان اليوم لمن لا يومِن بالآخر ويمارس سياسة التهميش والاقصاء.

كما بارك الهيم قرار زيادة مخصصات المهمات العلمية مثمنا لمجلس إدارة الهيئة هذا القرار الموفق، وشكرهم على رفض مقترح رابطة التدريس بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس بالحصول على ساعات زائدة عن النصاب في الفصل الصيفي، مبيناً أن الأصل هو تحمل أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لمسؤولياتهما في خدمة أبنائهم الطلبة، وأن المكافأة الحالية كافية ومجزية وعادلة ولا مبرر لطلب الإضافي في الفصل الصيفي، مؤكدا أنه يتعين على الجميع ان يفتخر بالهيئة ويدرك بأنها ليست جامعة، وأن رسالتها واضحة وهي تخريج عمالة فنية مدربة مهنية، ولذلك فإن دور أعضاء هيئة التدريب لا يقل بأي حال في أهميته عن دور زملائهم أعضاء هيئة التدريس، فالمدربون شركاء أساسيون في العملية التعليمية ونتمنى من مجلس إدارة الهيئة تعزيز قدرة كليات الهيئة على تخريج عمالة مدربة، خاصة ان الكويت مقبلة على خطة كويت جديدة 2035 تحتاج إلى مهن وعمالة مدربة وليست لتخصصات نظرية.

وأكد الهيم ان الرابطة متفائلة بالمرحلة القادمة وأنها تمد يد العون للجميع، مطالبا مجلس إدارة الهيئة بحسم ملف اختيار عميد كلية الدراسات التكنولوجية، وعميد كلية التمريض أسوة بالكليات الأخرى لتوفير الاستقرار خلال الفترة المقبلة وليكونوا خير عون لإدارة الهيئة.

