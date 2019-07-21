وطن النهار

أشادت هيئة الملتقى الاعلامي العربي باختيار دبي عاصمة للاعلام العربي 2020، مؤكدة الدور الريادي لدبي في صناعة الاعلام على المستويات العربية والدولية. وقدمت هيئة الملتقى الاعلامي العربي خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح بهذه المهمة العربية. وقد جاء هذا الاختيار من مجلس وزراء الإعلام العرب والذي خرج في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة وفقا لمعايير مهنية ومؤسساتية تتميز بها دبي، حيث تستحق عن جدارة ان تكون عاصمة للاعلام العربي.

وقال ماضي الخميس الامين العام للملتقى الاعلامي العربي بمناسبة التتويج «أننا على ثقة بأن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة ، وأن هذه السنة التي تتوج بها دبي ستكون مميزة لمسيرة الاعلام الاماراتي والعربي ككل». واضاف الخميس ان دبي تتحلى بمقومات عدة تؤهلها لتكون عاصمة للاعلام العربي، حيث انها تتميز بمسيرة طويلة وحافلة ومميزة في مجال الاعلام ، واستطاعت دبي أن تثبت جدارة كبيرة خلال مسيرتها الاعلامية، مشيرا الى التطور الهائل في الاعلام الاماراتي الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية المميزة.

وقال الخميس ان التميز الإعلامي بدبي ليس داخل الامارات فحسب بل استطاع أن يصل إلى خارج حدود الوطن ، مؤكدا ان دبي تجارب رائدة ومميزة في انشاء المؤسسات الإعلامية ذات الطابع الإقليمي والدولي.

يذكر أن فكرة اختيار عاصمة سنوية للإعلام العربي ، هي فكرة تقدمت بها هيئة الملتقى الاعلامي العربي قبل ثلاث سنوات الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتم اقرارها من قبل وزراء الإعلام العرب.

وتم خلال الاعوام الثلاثة الماضية اختيار القدس عاصمة للاعلام العربي في الدورة الأولى وبغداد في الدورة الثانية ، والرياض في الدورة الثالثة، وكانت توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب أن تكون القدس هي العاصمة الدائمة للإعلام العربي بالتزامن مع اختيار أي عاصمة أخرى.

