وطن النهار

أثنى رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد على الجهود التي قام بها رئيس وأعضاء شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC في دعمهم للقطاع الزراعي عامة وفي تخفيض سعر الديزل للمزارعين في مزارع الوفرة والعبدلي.

وقام رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين ونائبه حسين بن صامل وأمين السر محمد صنهات العتيبي وأمين الصندوق جابر العازمي وعضو مجلس ادارة الاتحاد مبارك عوض العازمي ونائب مدير عام الاتحاد بدر الجفران بزيارة للشركة بتكريم الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود بشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس وليد خالد البدر ونائبه الرئيس التنفيذي غانم ناصر العتيبي على جهودهما مع اخوانهم المزارعين. وقال الدماك أن هذا التكريم الذي قدمه مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين نيابة عن جميع المزارعين الكويتيين ما هو إلا تقديم الشكر والعرفان لجهودهم المخلصة ودعهم للقطاع الزراعي في ايصال الديزل المدعوم للمناطق الزراعية من منطلق الحديث الشريف «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» كما نتقدم بالشكر لجميع الجهات والقيادات العليا في البلاد التي تقدم الدعم للمزارع الكويتي ونتمنى أن يستمر ذلك التعاون حتى يستطيع المزارع الكويتي أن يستمر في عمله الوطني دعما للأمن الغذائي والذي أثبت أهميته لجميع دول العالم المتقدمة منها والنامية.

