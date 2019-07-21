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وطن النهار

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أخفاها بـ«ديكور» كابينة الشاحنة

سقوط سائق آسيوي بـ 4 كيلو غرامات «شبو» قادمة من العراق


احبط رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي مساء اول من امس محاولة تهريب 4 كيلو من مادة الشبو المخدرة الى البلاد من قبل سائق شاحنة اسيوي الجنسية قادم من العراق من خلال اخفائها في ديكور كابينة القيادة.
ووفق مصدر جمركي افاد بان رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي وخلال قيامهم بتفتيش شاحنة يقودها وافد اسيوي الجنسية قادم من العراق اشتبهوا به بعد ان بان عليه علامات الخوف والارتباك وبالتدقيق في عملية تفتيش الشاحنة وفتح ديكور كابينة القيادة عثر على اكياس مليئة بمادة الشبو المخدره قدر وزنها بـ 4 كيلو.
وبعد اخضاع السائق للتحقيق تم احالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.


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