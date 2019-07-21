آراء

بوب شابمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واجهت المشاكل عند ما وقعت الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، وفقدت عدة صفقات حتى اقترح المستشارون فيها على شابمان بأن يسرح عددا من العاملين لان الشركة تحتاج توفير قرابة الـ 10 ملايين دولار، حينها رفض بوب وجاء بفكرة قائد ليقدم المصلحة العامة للشركة وأهلها فطلب من جميع الموظفين أخذ اجازة من دون راتب وبحسب إمكانات الفرد فمنهم اخذ اسبوعين وآخرون أخذوا لغاية ستة أسابيع وعند تطبيق هذا البرنامج وفر قرابة 20 مليون دولار واستطاع تجاوز الأزمة وفي نفس الوقت أعطى 7000 موظف الأمن الوظيفي والذي أسهم بحب وولاء الموظفين لهذه الشركة ليصبح بوب نموذجا مميزا من القادة.

بوب هو نموذج إيجابي من القادة الذين يسهمون في نمو الكيان المهني وبنائه ونشهد نموذجا سلبيا لقادة أدت ممارساتهم إلى هدم الكيان وإضعافه، والفرق بينهم بأن هناك من يرى بأن كرسي القيادة هو تكليف ومسؤولية عظيمة وأمانة وهناك من يرى الكرسي تفاخرا وتشريفا واستغلالا للسلطة. كرسي القيادة بمثابة كرسي القبطان بمكانه العالي الذي يرى هيكل السفينة وحركة الطاقم وتحديات البحر فيتعامل مع فريقه بكل تناغم كي يجعل السفينة تنطلق بالسرعة المدروسة وبالاتجاه المحدد، وهو الذي بقراراته يحتوي كل الصعاب الداخلية والظروف والاجواء الخارجية والأمواج الضاربة ويسعى بأن يجعل الرحلة ممتعة لمن معه حتى الوصول إلى الوجهة.

نأخذ نفساً عميقاً

الكرسي في أي كيان يحتاج إلى قائد يمتاز بخصال تمكنه من شغل مساحة ويرسخ احترامه كمسؤول، فالقائد هو من يملك القدرة على رؤية المستقبل ليضع هذه الرؤية في قالب استراتيجي يُمكن العاملين من رؤيته والعمل بمنهجية لتحقيق أهدافه. وهو من يحفز وبكل شغف التكامل في العمل بين أعضاء الفريق ويطور القدرات ويوفر الفرص للجميع، وهو من يوظف المعرفة والخبرة بصورة مهنية تجعل منه المثل الأعلى بالاستقامة والعطاء، وهو من يرفع يده عن التفاصيل ويثق بقدرات من معه بحسب مسؤولياتهم وتخصصاتهم ويخلق بيئة تسهم في تعاضد الجميع، وهو صاحب القرار الذي يدعمه الكيان والعاملون به، وهو القوي على تخطي التحديات والتمسك بالقيم وهو الأمين بإدارة الموارد وتحقيق العدالة، وفي النهاية القائد هو من يقود الكيان بوقت الأزمات الى بر الأمان وبأقل الخسائر.

