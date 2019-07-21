عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: احتجز الحرس الثوري الايراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز واقتادتها الى ميناء بندر عباس لعد اتهام طاقمها بتجاهل نداء استغاثة من قارب ايراني اصطدمت به وهو ما نفته لندن معتبرة سلوك ايران «عملا عدوانيا» وتوعدت برد فعل «قوي ومدروس» وان كانت اكدت انها لا تفكر بالخيارات العسكرية.

وأعلنت لندن من جهتها أن إيران احتجزت ناقلتين في الخليج، فيما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن «رد» بلاده «سيكون مدروسا لكن حازم».

واعتبرت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت ان احتجاز إيران للناقلة البريطانية «ستينا إيمبيرو» يمثل «عملا عدوانيا» مشيرة الى أن إيران اقتادت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان. من جهتها استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن على خلفية احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز .وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت امس بأن مصادرة طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف «مؤشرات مقلقة» إلى أن «إيران قد تكون اختارت طريقا خطيرا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار». وأضاف هانت في تغريدة على «تويتر» أن «ردنا سيكون مدروسا لكن حازم» مؤكدا أن بريطانيا «ستؤمن سلامة سفنها».ونصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء «خارج منطقة» مضيق هرمز «لفترة موقتة». وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية في بيان صدر بعد اجتماع ليلي للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة «مازلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية».

في المقابل فتحت إيران تحقيقا امس بشأن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، تقول طهران إنها اصطدمت بقارب صيد في مضيق هرمز، وذلك وسط تصاعد للتوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي.وقال الحرس الثوري الإيراني إنه صادر ناقلة «ستينا إيمبيرو» أمس الأول إثر خرقها «القواعد البحرية الدولية» في المضيق الذي تمرّ من خلاله ثلث كمية النفط التي تنقل بحرياً في العالم.

بدورها أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط الثانية «مصدر» التي ترفع علم ليبيريا، أن السفينة «باتت حرة بمواصلة رحلتها» و«جميع أفراد طاقمها في أمان وبخير»، وذلك بعدما استولى عليها مسلحون لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وكانت ناقلة «ستينا إيمبيرو» متوجهة إلى السعودية أمس الأول عندما اصطدمت بسفينة صيد، بحسب سلطات ميناء بندر عباس جنوب إيران حيث ترسو الناقلة حاليا. وأعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان الله مراد عفيفي بور أن «الناقلة البريطانية «ستينا إيمبيرو» اصطدمت خلال حركتها بسفينة صيد ومن الضروري بموجب القوانين التحقيق بأسباب هذا الحادث».وقال عفيفي بور إن «عدد أفراد طاقم هذه الناقلة» التي يملكها طرف سويدي «هو 23 شخصاً وجميعهم على متنها»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس. و18 من أفراد طاقم الناقلة هم من الهند ومن بينهم القبطان، بالإضافة إلى ثلاثة روس ولاتفي وفليبيني. وأوضح عفيفي بور أنه بعد الاصطدام «اتصل طاقم سفينة الصيد بالناقلة ولكن لم يتلق ردا منها». وأضاف «عندما لم تستجب الناقلة البريطانية قام طاقم سفينة الصيد بإبلاغ إدارة ميناء هرمزكان، بموجب الإجراءات القانونية». وأضاف أن «خبراء من إدارة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان بدأوا التحقيق بشأن أسباب الحادث». وبحسب موقع «مارينترافيك» المختص بتتبع حركة ناقلات النفط، فقد أشارت «ستينا إيمبيرو» إلى موقعها آخر مرة عند الساعة 21,00 (16,30 ت غ) قرب جزيرة لارك. وأكدت الشركة المالكة أن الناقلة كانت تعبر مضيق هرمز في «المياه الدولية» حينما «هاجمتها قوارب صغيرة غير محددة الهوية ومروحية».

جاءت هذه الحادثة بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجازها لناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من احتجازها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية لشبهة أنّها كانت متوجّهة إلى سورية لتسليم نفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية. وقال الحرس الثوري الإيراني الخميس أيضاً إنه صادر «ناقلة أجنبية» أخرى مع طاقمها المؤلف من 12 فردا، لا تهامها بتهريب الوقود، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

