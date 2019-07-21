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واشنطن الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوتر في الخليج، وأبدى استعداده لتكليف وسطاء آخرين بالاتصال بطهران.

وقال ترامب في تصريحات صحافية بالبيت الأبيض «راند صديقي وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات مع إيران)، وأجبت بنعم». وأضاف «إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط في ذلك ربما سأقول أيضا نعم، وذلك استنادا إلى شخصياتهم». وتابع «لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية».

والأربعاء ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن بول اقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأن ترامب وافق على ذلك.

لكن الرئيس الأميركي قال للصحافيين الخميس إنه لم يوافق بعد على طلب «صديقه بول» المساعدة في تهدئة التوتر مع إيران وقال «سوف أستمع له، لكنني لم أكلفه... وإذا كانت لديه بعض الأفكار سأستمع لها».

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو،إن ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران بدون شروط مسبقة. وأضاف بومبيو، المتواجد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أننا «نريد أن يأتي الإيرانيون لطاولة المفاوضات».

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال إن واشنطن رفضت عرضاً من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للتفاوض وإن أميركا لاترى جدية بأي عرض للتفاوض مع «ظريف»، لأنه فاقد للصلاحية وليس له سلطات لصنع القرار.

لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الجمعة إن اتباع الرئيس الأميركي نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.

من جهة ثانية قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترامب إنه على إيران البدء فورًا في إنهاء تخصيب اليورانيوم، ومحاولة صنع قرار للتفاوض على اتفاق يضع حدًا لطموحات طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية. وأضاف المسؤول في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بالتحركات المحتملة التي قد تكون طهران على استعداد لاتخاذها مقابل محادثات جديدة بينها وبين الولايات المتحدة، أن ذلك يتضمن أيضا تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية.

على صعيد اخر دعا الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس ترامب، وإنهاء التوتر والعداء بين البلدين.

وقال أحمدي نجاد، الذي يشغل الآن مقعداً في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية إنه «يتعين على طهران وواشنطن حل النزاع»، الذي بدأ مع ثورة 1979 والاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة واحتجاز الرهائن الأميركيين.

وقال نجاد في مقابلته مع الصحيفة الأميركية: «الوقت قد حان للجلوس، بعد 40 عاماً من العداء مع الولايات المتحدة. يجب التحدث مباشرة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب».

