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واشنطن طهران الوكالات: أصر الرئيس دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة على يقين من أنها أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار كانت تهدد السفينة «USS Boxer» في مضيق هرمز، الخميس، رغم نفي طهران.

وقال ترامب للمراسلين في المكتب البيضاوي في مناسبة للاحتفال بالذكرى الخمسين لهبوط طائرة أبولو 11 «لاشك في ذلك، لا ، لقد أسقطناها».

وقال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، عندما دعاه ترامب للحديث «ليس هناك شك في أن هذه طائرة إيرانية بدون طيار وأن السفينة «USS Boxer» دمرتها، لأنها تشكل تهديدًا للسفينة الحربية».

وحذر ترامب من أن إيران «ستدفع الثمن» إذا فعلوا «أي شيء أحمق»، مضيفًا «لدينا أعظم الناس في العالم ولدينا أعظم المعدات في العالم. لدينا أكبر السفن، أكثر السفن فتكا لانريد أن نستخدمها، لكنها أكثر السفن فتكاً على الإطلاق. ونأمل من أجلهم ألا يفعلوا أي شيء حمقاء». وقال «إذا فعلوا ذلك ، فسوف يدفعون الثمن مثلما لم يدفع أحد الثمن».

وكان ترامب اكد الخميس، أن الولايات المتحدة «دمرت» طائرة إيرانية بدون طيار تهدد السفينة USS Boxer في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الطائرة بدون طيار اقتربت على بعد 1000 ياردة من السفينة الحربية الأميركية، وتجاهلت «دعوات متعددة للوقوف»، لكن إيران تنفي حدوث ذلك. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي إن إيران لم تفقد أي طائرات بدون طيار، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة أسقطت طائراتها بدون طيار «عن طريق الخطأ».

من جهتها أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن العسكريين الأميركيين استخدموا لأول مرة منظومة دفاعية جديدة لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الطائرة المسيرة الإيرانية أسقطت بواسطة «منظومة الدفاع الجوي البحرية المتكاملة» MADIS التي دخلت الخدمة في الجيش الأميركي مؤخرا. وتم تصميم وإنتاج هذه المنظومة المضادة للطائرات المسيرة بعد أن اعترفت «البنتاغون» عام 2015 بالخطر المتزايد الذي تشكله الدرونات المعادية على مشاة البحرية الأميركية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح المسؤولون أن هذه المنظومة عبارة عن نظام هجين من الدفاعات المختلفة وينبغي تحديثها بشكل دوري كي تتماشى مع التغيرات في تكنولوجيا صناعة الطائرات المسيرة.

وأضافوا أن هذه المنظومة تنشر لتقديم غطاء للعسكريين على متن السفن الحربية وفي الخطوط الأمامية على الأرض. وتضم المنظومة رادارات وأجهزة تشويش، بهدف رصد الدرون وتشويش اتصالاته بالأرض كما تم تزويد بعض نماذج MADIS بأسلحة لإسقاط الدرون المعادي.

