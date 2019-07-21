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باريس وبرلين تطالبان بـ «الإفراج الفوري» عن الناقلة البريطانية


باريس برلين الوكالات: دعت فرنسا وألمانيا، امس السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة. وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان «ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج».
وأعربت الخارجية الفرنسية عن «قلقها الكبير» من المسألة، معتبرةً أن «هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج». وأضافت «ندين ذلك بشدة ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة».
من جهتها طالبت الخارجية الألمانية في بيان إيران «بالإفراج دون تأخير» عن الناقلة وطاقمها، محذرةً من «تصعيد إضافي» في المنطقة. واعتبرت الخارجية الألمانية أن الخطوة الإيرانية «غير مبررة». ورأت أنها «تقوض كل الجهود الجارية من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية» بين الولايات المتحدة وإيران.


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