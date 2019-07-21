عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ «تصعيد العنف» بعد أن أعلن الحرس الثوري أنّه صادر ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال غاريت ماركيز المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في بيان «إنها المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث».

اعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه على علم بالتقارير التي تتحدث عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية، مشيراً إلى أن هناك تقارير تتحدث عن ناقلة نفط أخرى. وأوضح الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير من ناقلات النفط في المنطقة

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأول، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تتناول اختطاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج.