عربيات ودوليات

طهران الوكالات: ذكر مراد عفيفي بور مدير مصلحة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، أن الناقلة «ستينا إيمبيرو» المحتجزة في بلاده وترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة على متنها.

وأضاف بور أنه من الممكن التحدث مع طاقم الناقلة المؤلف من 23 فردا، حول الأمور الفنية للسفينة. ونسبت وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية لبور قوله «إذا اقتضت الضرورة، وبناء على طلب السلطات القضائية، قد يتم استدعاء الطاقم لحواره حول قضايا تقنية وفنية».

وفي وقت سابق، صرح بور بأن طاقم الناقلة يضم 23 بحارا، وأن 18 منهم هنود، والباقين من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى، مؤكدا أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

