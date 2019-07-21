عربيات ودوليات

أكد اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين عزم واشنطن على إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرحيل، وأن أي مفاوضات بين الفنزويليين يجب أن تركز على هذه النقطة.

وفي تعليقه على فرض الخزانة الأميركية عقوبات الجمعة على 4 مسؤولين كبار في الاستخبارات الفنزويلية، كتب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون عبر «تويتر»: «لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يرحل مادورو المستبد». من جهته، اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أن المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين يجب أن تقوم على رحيل مادورو.

