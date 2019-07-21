عربيات ودوليات

الرياض- واشنطن- الوكالات: اعلنت الرياض وواشنطن عن نشر قوات اميركية في المملكة العربية السعودية لـ «مواجهة تهديدات ناشئة» فيما اكد الجيش الاميركي انه يستعد لاطلاق «عملية الحارس» البحرية متعدد الجنسيات في الخليج لحماية امن الملاحة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه «انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية، امس إن «استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعاً إضافياً ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا».

وأعلنت «البنتاغون» أنه يجري الآن نشر قوات أميركية في السعودية للدفاع عن المصالح الأميركية في مواجهة «تهديدات ناشئة جدية». ويأتي هذا التحرك وسط توتر متصاعد مع إيران بشأن سلامة خطوط الملاحة البحرية في الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» سيبلغ عددها 500 عنصر. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأميركية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية.. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة هذا التحرك يخلق عمقا عملياتيا وشبكات لوجستية». وأضافت القيادة في بيانها «تقوم القيادة المركزية الأميركية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة».

الى ذلك أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي عن تطويرها لعملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم «الحارس» تهدف لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية بسلسلة تغريدات «تقوم القيادة المركزية الأميركية بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات، «عملية الحارس» لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي» وأضافت ان «الهدف من عملية الحارس هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان».وأردفت «سيمكّن إطار الأمن البحري هذا، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.. في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح».

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن «المسؤولين الأميركيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لـ «عملية الحارس» لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية».

