عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

وطلب تحالف دعم الشرعية من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف. وأوضح بيان التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك للحوثيين تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، تدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية، موضحا أن عملية الاستهداف هي امتداد للعمليات السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشرتكة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى. وذكرت مصادر صحافية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت أهدافا ومعسكرات للحوثيين في مقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا ومبنى قيادة الدفاع الجوي شمال غربي العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرات «الصُّباحة» والصمع والفريجة غربي العاصمة اليمنية.

