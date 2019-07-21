عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انطلاق المرحلة الثانية من عملية «إرادة النصر» لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.

وأوضحت القيادة في بيان أن العملية تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، بالإضافة إلى الفرقة المدرعة وفصائل الحشد الشعبي.

وأكد البيان أن العملية تأتي بدعم جوي من الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يار الله أعلن في بيان في السابع من يوليو بدء المرحلة الأولى من عملية «إرادة النصر»، التي استهدفت ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي التكفيري وتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولا إلى الحدود السورية.

