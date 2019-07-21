عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعتبر قائد المخابرات في الجيش الأميركي، أن إيران لا تريد الحرب مع الولايات المتحدة على الرغم من استيلائها على ناقلات النفط البريطانية في مضيق هرمز، وتصاعد التوتر في المنطقة.

وأوقفت القوات الإيرانية سفينتين تابعتين للمملكة المتحدة في المضيق قبل ساعات من إعلان روبرت آشلي رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أن طهران لا تجنح إلى الحرب، وتساءل: «هل تريد إيران الحرب؟ لا!».

وقال الجنرال الأميركي إنه يعتقد أن إيران وروسيا والصين لاتريد الحرب لأنها تعلم أن النتيجة ستكون «مروعة للجميع». وأضاف «أرى إيران عند نقطة انعطاف».

وتابع «السؤال بالنسبة لصانعي السياسة هو كيفية جعل إيران تغير سلوكها في الوضع الراهن».

ورأى أن ما فعلته إيران لزعزعة الوضع هو محاولة لبث الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

