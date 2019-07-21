الاخيرة

تلك اللاءات الثلاث وأكثر منها يصدح بها أهل الكويت لقانون الجنسية الذي وافق عليه أغلب نواب أنفسهم وليسوا نواب الأمة.

فقسما بالله العظيم وإن كنت أرفض القسم غيابياً إلا أنني واثق كل الثقة وأجزم على حقيقة ما أقسمت لو أن الحكومة تعمل استفتاء على وجود المجلس من عدمه لصوت الشعب على الثانية، ليس كرها بالديموقراطية التي لا غنى عنها بالدول المتقدمة فهي الوجه المشرق لوطننا أمام العالم بل خوفاً على تشويهها كما تسبب بعض نوابها الأفاضل بهذا التشويه طيلة السنوات القليلة الماضية ومع كل احترامي وتقديري لشخوص النواب ورئيسهم إلا أن ممارسة البعض منهم كرهتنا بالمجلس وبمن فيه. لأننا وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع الصبر ولا السكوت عنها.

وكلي ثقة برفض الحكومة للطلب الذي ظاهره التشريع وباطنه التنفيع فالحكومة وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب لإيجاد الحلول للمقيمين بصورة غير قانونية فالسيد العم صالح الفضالة ابن هذا الوطن وخير من يترأس هذا الجهاز المهم لتعديل التركيبة السكانية التي كدنا أن نختفي بها.

فما حصل بالمجلس ما هي إلا عادة انتهجها البعض من نواب التصويت على المصالح الخاصة لهم ولناخبيهم وبعض الأحيان للنفاق وأحياناً أخرى للمجاملة لتبادل الأصوات بالقوانين القادمة بعيداً عن التفكير في مستقبل الأجيال المقبلة ناسين أو بالأصح متناسين أنهم راحلون عن الكويت التي ستبقى وأبناؤها الجدد الذين سوف يلعنون أيامكم التي كنتم بها نواباً.

كلامي هذا موجه لبعض النواب الذين يعرفون أنفسهم تماماً متمنياً أن يصححوا مسارهم مع زملائهم وأن يحترموا ثرى الوطن وسماه ويخافوا عليه وعلى مستقبل أجيال هذا الوطن الذي أكرمكم وأعطاكم وحفظكم وأغناكم، هذا الوطن الذي يتم تقطيع أحشائه يوميا من أفعال بعضكم وبعض من هو على رأس عمله لا مخافة من الله ولا مراعاة ضمير ولا حسن تدبير ولا لحظة تفكير بما يفيده ويفيد أهله.

عدا الاستجوابات التي أغلبها لا تبالي بالمصلحة العامة فقط لمساومات الحكومة والضغط عليها لمصالح بعيدة عن مصلحة المواطن.

وهذا هو ديدنكم وهمكم الأكبر أن تنجزوا ما تطمحون إليه وتتكسبوا منه خلال عمر المجلس الذي قارب على الانتهاء.

علما بان سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه بأكثر من لقاء مع السادة النواب وفي كل كلماته السامية التي ألقاها بالمناسبات كان يوصي الجميع بالحرص على الكويت وكل ما من شأنه رفعة شأنها والابتعاد عن كل ما يعكر صفوها وهي كلمات لها دلالة واضحة على استيعاب رسالة سموه ما علينا إلا أن نقوم بترجمتها الترجمة الصحيحة وقراءة ما بين سطورها إلا أن نوابنا الأفاضل يتمتعون بنعمة النسيان وصدق التناسي ما يجعلهم يعودون إلى ممارساتهم التي لا يقبل بها الوطن وشعبه فلا أمل للكويتيين ويؤسفني أن أقولها مكرهاً إلا تعليق المجلس طالما بعض نوابه من هذه النوعية التي عايشناها ولا أعتقد بأن يأتي المجلس بغيرها.

فالشعب أيها السادة لا يرفض التجنيس بل يرحب بكل شخص يستحقه بغير التزوير والتدليس لذلك وأقول كفى للمجاملات الإعلامية وكونوا شجعاناً أيها المسؤولين كونوا واضحين صدوقين مع الله ومع أنفسكم لتنطقوا بكلمة الحق في ممارسات النواب التي أرجعتنا إلى الخلف وكلفت الدولة الملايين من ميزانيتها ولا أريد أن أوضح أكثر من ذلك لأننا كشعب كويتي أصابنا اليأس أو طالنا النحس من هكذا ممارسات أما السادة الوزراء فنصيبهم محفوظ بالمقال القادم .

المواطن علي جابر الأحمد

