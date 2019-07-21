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يطلق على مرض السكري عادة القاتل البطيء، لأنه خلال فترة طويلة يتطور دون ظهور أعراض واضحة له. ولكن من المهم جدا تشخيص المرض مبكرا قبل أن يفتك بالجسم.

من هذه الأعراض:

مشكلات في الرؤية.. عند الشعور بضعف النظر وعدم القدرة على قراءة بعض النصوص، فان ذلك يشير الى حدوث تغيرات بسبب التقدم بالعمر، أو مرض السكري. وللعلم فان مشكلات الرؤية هي أعراض منتشرة جدا لاضطرابات عملية التمثيل الغذائي، يجهلها الكثيرون.

حكة في منطقة الأعضاء التناسلية.. يكثر عادة حدوث التهابات فطرية في هذه المنطقة، وهذا سبب جدي لتحليل الدم. لأن هذه المنطقة هي وسط ملائم جدا للعدوى لدى الرجال الذين مستوى السكر في دمهم مرتفع. أي أن هذه الحكة قد تكون علامة على الاصابة بمرض السكري كما للرجال كذلك النساء.

فقدان السمع .. ان ظهور مشكلة فجأة بضعف السمع تشير الى ارتفاع مستوى السكر في الدم. لأنه يؤثر في الخلايا العصبية في الأذنين، ما يؤدي الى اضطراب التعرف على الأصوات. أي يجب مراجعة الطبيب للتأكد من عدم الاصابة بالسكري.

اللامبالاة.. ان انعدام الرغبة بصورة فجائية بتنفيذ أي عمل يعتقد الكثيرون لا علاقة له بمرض السكري. ولكن عندما يشعر الانسان بالتعب حتى بعد نوم 8 ساعات فعليه مراجعة الطبيب واجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم الاصابة بالسكري.

الاحساس بالوخز.. يمس مرض السكري الأعصاب في جسم الانسان، ويؤثر في الدورة الدموية. فيشعر الانسان بالوخز والتخدر. وهذه احدى علامات الاصابة بمرض السكري التي يعرفها القليلون.

