بتال عبدالله عيد الشريكة 59 عاما، شيع، الرحاب، ق 1، ش 5، م 22. ت: 99411094، 99779079.

غالية عثمان إسماعيل أحمد مال الله، أرملة إبراهيم عبدالعزيز مال الله 74 عاما، شيعت، الرجال: اليرموك، ق 3، ش 3، م 29، ت: 98883312، النساء: اليرموك، ق 3، ش 2، ج 14، م 13، ت: 55576111.

حسن فتح الله رضا 92 عاما، شيع، الرجال: الجابرية، مسجد البلوش، ت: 66541155، النساء: الرميثية، ق 4، ش 44، م 5، حسينية أم صادق، ت: 94455885.

شوقي سعد نصار الشريعان 60 عاما، شيع، الرجال: خيطان، ديوان الشريعان، ق 5، شارع ناصر الجبري، م 33، ت: 96660996، 96992266، النساء: السرة، ق 6، ش 8، م 15، ت: 25317791.

فجر فاضل سلمان الشمري 31 عاما، شيعت، الرجال والنساء: مبارك الكبير، ق 6، ش 17، م 31، ت: 94026266.

مريم مجيد غلوم بهمن 51 عاما، شيعت، الرجال: ديوان بهمن، ضاحية عبدالله السالم، الدائري الثاني، ت: 22572556، النساء: النزهة، ق 2، شارع سليمان العمر، م 3، ت: 22517183.

جوهرة مرزوق العلي، أرملة أحمد محمود أزرق 78 عاما، شيعت، الرجال: صالة دسمان، الروضة، ت: 60300446 النساء: العدان، ق 3، ش 39، م 38، ت: 51633365.

إنا لله وإنا إليه راجعون