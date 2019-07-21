أول النهار

متى تصبح الكويت واحة خضراء؟ سؤال بسيط لكن يحتاج لاجابة مفصلية ومقنعة من أجل أن نواجه ارتفاع درجات الحرارة ومواجهة زحف الرمال والكثبان الرملية الذي بدأ يتسلل الى جميع الشوارع والخطوط السريعة و المناطق السكنية، وفلترة الاجواء لتقليل عملية االاحتباس الحراري، فما نعرفه أن التخضير يلعب وزراعة الاشجار دوراً بارزاً ومهماً في التاثير على مناخ الدول الصحراوية من ناحية تخفيض درجات الحرارة، وهذا ما اثبتته الدراسات العلمية والتجارب الدولية.

واذ لاننكر أن الحكومة على مدى السنوات الماضية الطويلة، حاولت قدر الامكان أن تحيي هذه المشاريع المهمة، الا انها تسقط من ذاكرة المشاريع مع التقادم الزمني لعدم وجود حافز او عقلية استثمارية لتشجيع هذا الجانب.

ومن الاشياء الواضحة التي نتعايش معها يوميا الإهمال الجذري لعملية التخضير في الدولة، وحتى لو وجدت على الخطوط السريعة فانها مهملة دون رعاية ولا سقي وتعاني ضعف الامدادات الحالية للمياه المعالجة التي تصل اليها سواء من حيث استمرار وصولها بانتظام أو من حيث تخفيض الكميات التي ترد الى تلك المشروعات حيث ترتفع درجات الحرارة ومعها درجات الجفاف لتقضي على مكوناتها الخضراء وتصيبها بالذبول والموت ولاحياة لمن تنادي!

ومشروعات التخضير في الكويت مهددة والتجميل الذي كلف الدولة مبالغ طائلة لم يحاول البعض أن يدعم هذه المشاريع وغياب والتوعية المطلوبة لتلك المشروعات التي تشجعها الدول المتقدمة فيما لم تجد رعاية واهتماماً محليا على الرغم من النشاط المتفاوت الذي لعبته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في السنوات الماضية وعملت على فترات متقطعة في زراعات التجميل وتخضير الخطوط السريعة وغيرها من المداخل والمخارج للأماكن المهمة في الدولة «مطار الكويت» أو غيره من واجهات الدولة الحضارية، ولكن هناك غياباً للياقة والعقلية اللتين تشجعان هذا الجانب.

وحول دعم مساحات الرقعة الخضراء وأهميتها في جميع مناطق ومدن الكويت الحدودية وغيرها، كان لنا وقفة مع عضو رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي حيث قالت: إن قضية التخضير من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في ورش البيئة، مشددة على اننا بحاجة ماسة لزيادة المساحات الخضراء لعدة أسباب، منها ارتفاع درجات الحرارة وقلة المساحات الخضراء وقضية الغبار وزحف الرمال على المناطق خاصة الحدودية «السكنية الجديدة».

واوضحت البغلي ان لجنة البيئة عقدت في الفترات السابقة ورشة عمل بحضور الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة ووزارتي الاشغال والكهرباء والماء وعدد من المتخصصين والاكاديميين من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث من أجل دراسة أفضل الطرق للتخضير، وما هي أفضل المناطق التي تحتاج أحزمة خضراء تحمي المناطق من زحف الرمال وغيره والكثبان الرملية من أجل دراسة أجود انواع النباتات المناسبة لاجواء ومناخ وتربة دولة الكويت.

وأشارت الى أن لجنة البيئة قدمت عدداً من التوصيات لمساعدة الجهات المختصة التي حضرت للورشة وتقديمها لهيئة الزراعة ووزارة الكهرباء والماء لاسيما أن مشاريع التخضير بحاجة للعديد من الخدمات ولايتوقف الامر على جانب الزراعة وانما عملية ضخ المياه وانارة الكهرباء وحفر الآبار في بعض المناطق.

وقالت البغلي ان لجنة شؤون البيئة في البلدي ستقوم باعداد ورشة لوضع استراتيجية واضحة بشرط مشاركة كل الجهات من أجل دعم قضية التخضير في الكويت.

