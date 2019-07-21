أول النهار

تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تنظم المحافظة المهرجان الصيفي الترويحي الثاني تحت شعار «يا حلو صيفنا بالأحمدي 2»، وذلك يوم الجمعة 26 يوليو في مُجمع «كويت ماجيك» بمنطقة أبوحليفة بمشاركة مجموعة من الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية. ويأتي المهرجان في دورته الثانية مؤشراً لاهتمام المحافظة بالاستمرار في تنظيمه نظرا للنجاح الذي لاقاه في دورته الأولى والصدى الذي حققه لدى المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيقه اهدافه من حيث توفير مساحات متنوعة من الترويح والمتعة والتوعية في آن واحد، وتهيئة الفرصة لعائلات المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأوقات سعيدة ومفرحة في أجواء بهيجة ومرحة.

ويحتضن مُجمع كويت ماجيك فعاليات المهرجان للعام الثاني، الذي حرصت على المشاركة الفاعلة فيه مجموعة نوعية من الجهات الرسمية والاهلية والتطوعية، في مقدمتها وزارة الاعلام، ووزارة الداخلية، والادارة العامة للاطفاء، والهيئة العامة للبيئة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وفريق الغوص الكويتي، وفريق سنيار للغوص، والبنك التجاري الكويتي داعماً.

ويتضمن مهرجان «يا حلو صيفنا بالأحمدي 2» عروضاً عدة ومتنوعة وحية ومتميزة لآليات الادارة العامة للاطفاء وفريق الغوص الكويتي، الى جانب مسابقات وجوائز للجمهور وللأطفال مقدمة من محافظة الاحمدي، ومن اذاعة الكويت خلال بثها المباشر لجانب من وقائع المهرجان، علاوة على عروض لفرقة الماص للفنون الشعبية وفرقة فنون هندية وشخصيات كرتونية جوالة.

