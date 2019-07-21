أول النهار

قامت ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة بمحافظة الجهراء بجولة تفتيشية على موقع اعادة تدوير الاطارات في منطقة السالمي طريق كيلو (65)، حيث تبين وجود كميات هائلة من الاطارات المهملة والتي تم رميها بشكل عشوائي داخل حدود الموقع وخارجه المخصص لصناعات اعادة تدوير الاطارات. وأشارت الادارة في تصريح صحافي الى أن تكدس هذه الاطارات تسبب بالضرر على البيئة البرية في المنطقة كما أن سوء التنظيم في المنطقة قد يسهم في نشوب حريق بين تلك الاطارات ما يؤدي الى أضرار جسيمة على البيئة. وعليه تم تحرير مخالفة للجهة المسؤولة عن هذه المنطقة لمخالفتهم المواد 18 و32 و40 و117 من قانون حماية البيئة. ونوهت الهيئة الى التزام جميع المواطنين والمقيمين ضرورة تطبيق القوانين البيئية لتجنب تعرضهم المساءلة القانونية.

