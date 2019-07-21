أول النهار

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف انطلاق مشروع الأضاحي لهذا العام 1440هـ/2019م، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية الخيرية الكويتية للاشراف على تنفيذه داخل الكويت وخارجها، امتثالا لقول الله تعالى: «فصل لربك وانحر»، وتنفيذا لشروط الواقفين من خلال الأوقاف المشروطة بصرف ريعها على مصرف الأضاحي، بصفتها ناظراً على هذه الأوقاف.

وبهذه المناسبة أكد نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالانابة م.أسامة منصور الصايغ حرص الأمانة العامة للأوقاف على احياء سنة الأضاحي كل عام بهدف ادخال السرور على قلوب المسلمين، واطعام الفقراء والمساكين والأيتام وذويهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً الى أن الأمانة اعتمدت مبلغ 550 ألف دينار تقريبا لتنفيذ المشروع للعام 1440هـ/2019م، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الخيرية الكويتية التي لها خبرة سابقة في هذا المجال من خلال اتفاقيات تعاون وقعت لتنفيذ هذا المصرف وفق خطط ودراسات تفصيلية للمناطق والكميات والفئات المستحقة.

وأوضح الصايغ أن الجهات الحكومية والأهلية الخيرية الكويتية المعتمدة لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام هي: البنك الكويتي للطعام، وجمعية الاصلاح الاجتماعي وجمعية احياء التراث الاسلامي وجمعية صندوق اعانة المرضى، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخارجية الكويتية التي سوف تنفذ المشروع خارج دولة الكويت، مثمنا جهود هذه المؤسسات الهادفة لتعزيز وشائج التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية فيما بينها لتنفيذ المشروع بأقصى درجات الشفافية للوصول لجميع المستفيدين داخل الكويت وخارجها.

