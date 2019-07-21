أول النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه أحمد منفي جودة محافظ المثنى بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له. ورحب الحمود بضيوفه متمنياً لهم طيب الاقامة في زيارتهم لبلدهم الثاني الكويت بين أهلهم واخوانهم، وأن تتوج زيارتهم بما نصبو اليه جميعاً.

وأثمر اللقاء عن جلسة مباحثات تطرقا خلالها الى العلاقات الكويتية- العراقية وسبل تعزيزها في جميع المجالات، وتبادل الخبرات والثقافات على مستوى الأنظمة الادارية والمحلية بين المحافظتين على وجه الخصوص، وعلى صعيد المحافظات والمناطق عامة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جهته أعرب الوفد عن بالغ شكره وامتنانه للشيخ فيصل الحمود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهذا ماعهدوه في دولة الكويت وأهلها، وما تقدمه من دعم ومساندة للعراق وشعبها، داعين الله -عز وجل- أن يحفظها ويحفظ أميرها وشعبها، متمنين لها كل التقدم والازدهار والرقي.

