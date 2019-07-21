أول النهار

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية مدخل جسر بطول 930 مترا الى جامعة الشدادية من طريق الدائري السادس في الاتجاه القادم من المسيلة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الجسر يؤدي ايضا الى طريق (محمد العفاسي) ومنطقة عبدالله المبارك مشيرة الى ان ذلك سيتم بالتعاون مع الادارة العامة للمرور.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة مستخدمي الطريق وضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة المحددة والعلامات المرورية مبينة ان هذا الافتتاح يقع ضمن أعمال مشروع الطريق الدائرى 6?5. كما أعلنت الهيئة افتتاح الطرق الرئيسية الخاصة بالتقاطع رقم (12) الواقع بتقاطع طريق شارع الغوص مع طريق رقم 250 (شارع ناصر الرافع).

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه سيتم اغلاق الجسر الخاص بهذا التقاطع لمدة اسبوع وذلك لتركيب فواصل التمدد الدائمة الخاصة به مشيرة الى أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال واعادة افتتاح الجسر المذكور يوم السبت 27 يوليو الحالي.

