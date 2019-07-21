الأولى

اعلنت وزارة الشؤون التزامها بالقرارات التنظيمية الخاصة باشهار الجمعيات الخيرية الجديدة، مؤكدة ان قرارات الاشهار تصدر وفق معايير وضوابط وفقا لحاجة المجتمع وبعد دراسة متأنية من قبل اللجنة المختصة والتي تتخذ قراراتها بعد التنسيق مع عدد من الجهات الرقابية المعنية بالدولة ومنها وزارة الداخلية.

وكشفت وكيل وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري عن توجه لمعالجة ثغرات القانون الحالي مع تشديد العقوبات على المخالفين موضحة ان مشروع قانون تنظيم العمل الخيري مدرج على جدول أعمال مجلس الامة للمناقشة وستتم مناقشته في المجلس في دور الانعقاد المقبل، مشيرة الى أن مشروع القانون غطى ثغرات عدة ومنها تضمين الجزاءات والعقوبات للجمعيات والأفراد وهي العقوبات التي يفتقدها القانون الحالي.

وذكرت ان الوزارة تحرص كذلك على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، وتقف من الجميع في ذلك على قدم المساواة وتنبه على المخالفات -إن وُجدت- في وقت حدوثها، وترفع بذلك التقارير الفنية ذات الصلة، كما انها لا تتخلَّف عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة تجاه ما يحدث من تجاوزات، وفق ما تنصُّ عليه القوانين واللوائح والنظم.

واكدت ان الوزارة حريصة على مواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري؛ إقليميَّا وعالميًّا؛ سواء في جمع التبرعات، أم في التحويلات المالية، أم في تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخليًّا وخارجيًّا، موضحة انها استحدثت مؤخرا عديدًا من السياسات والنظم الداعمة لذلك، مشيدة في هذا الصدد بجهود الجمعيات الخيرية في الاستجابة للتطوير، والالتزام بالتوجيهات.

وأضافت ان الوزارة ومن منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة ومتابعة العمل الخيري أصدرت حزمة من التعاميم والقرارات التي تصب في صالحه وتنظمه ومنها قرار تنظيم المقرات المؤقتة وقرار تشكيل لجنة لدراسة مشروع الدية وفرق التفتيش الميداني.

